Сергей Кравцов наградил ветеранов профессионально-технического образования

14 ветеранов профессионально-технического образования получили памятные медали в честь 80-летия системы профессионально-технического образования (ПТО) России.

Приветствуя ветеранов, Сергей Кравцов поблагодарил их за вклад в развитие системы профобучения и воспитание поколения мастеров, влюблённых в своё дело и востребованных на рынке труда. Министр отметил, что 80 лет – это важная веха в истории системы профессионального образования, которая прошла большой и достойный уважения путь. Трудовые резервы внесли неоценимый вклад в индустриализацию, победу в Великой Отечественной войне, восстановление народного хозяйства, строительство крупнейших промышленных объектов, а сейчас ПТО — это динамично развивающаяся сфера, в которой проводится обучение студентов и переподготовка взрослого населения.

Председатель Всероссийского Совета ветеранов профессионально-технического образования Елена Куликова поблагодарила Министра просвещения от лица ветеранов и вручила памятные авторские книги. После церемонии награждения Сергей Кравцов обсудил с членами совета проблемы и перспективы российской системы профобучения.

Напомним, в 2020 году система профессионально-технического образования отмечает свой юбилей — 80 лет. Награждение ветеранов стало одним из 2 000 посвящённых этому событию мероприятий, организованных при участии Министерства просвещения.

О проекте «80-летие Профтеха».

2 октября 2020 года исполняется 80 лет системе профессионально-технического образования в России. Это знаменательная дата не только для педагогического сообщества профессионального образования, но и для многих миллионов рабочих и служащих – выпускников ПТУ, техникумов и колледжей. По всей стране планируется около 2 000 мероприятий, посвященных 80-летию системы ПТО.