Сергей Миронов и Михаил Делягин назвали способ избежать принудительного голосования

“Меня и моих коллег-учителей заставляют голосовать за определенную партию. Сегодня в рабочем чате директор в категоричной форме потребовала, чтобы все прислали ей фото избирательных бюллетеней с галочками в “правильной” ячейке. Я не знаю, что делать. Видимо, придется выполнять. Начальство у нас не терпит несогласных. Если не сделаем, как велят, – потом хоть увольняйся”.

Таких обращений в Интернет-приёмную Сергея Миронова, лидера партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ”, только за последние дни пришло несколько десятков. В сумме их счёт давно идёт на сотни. Бороться за свои права официальными способами в таком случае очень непросто, но выход есть.

По примерным оценкам, доля таких запуганных избирателей, которых принуждают поддерживать “партию власти”, составляет не менее 20 % от общего числа проголосовавших. Главные жертвы “добровольно-принудительного” выбора – бюджетники. Под удар попадают учителя и преподаватели, соцработники, медики, военные, полиция. Все, кто максимально зависит от неадекватного руководства, которое хочет выслужиться и рапортовать.

“Если ваш начальник тоже решил выполнить “показатели”, нарушив ваши конституционные права, воспользуйтесь рекомендацией моего советника и давнего друга, известного экономиста Михаила Делягина”, – заявил Сергей Миронов. Вот что он пишет в своем блоге: “Купите ручку с симпатическими (исчезающими) чернилами. Они стоят недорого и продаются на любом маркетплейсе. Приходите на избирательный участок, ставите этой ручкой галочку там, где нужно вашему начальнику. Фотографируете и отсылаете. А теперь стираете отметку и голосуете уже по-настоящему за ту партию, которую на самом деле поддерживаете”.

Чтобы поставить настоящую галочку, эксперт также рекомендует взять из дома собственную ручку, а не использовать ту, что есть на избирательном участке. Надписи, сделанные некоторыми ручками с пропадающими чернилами, можно восстановить только при -18 градусах. Однако вряд ли кто-то целенаправленно будет помещать ваш бюллетень в морозильную камеру, а потом внимательно разглядывать. “Нежелательные последствия применения исчезающих чернил исключены”, — заверил Делягин.

Кроме того, эксперт рекомендует не пользоваться электронным голосованием. Он считает необходимым условием чистоты голосования прийти на избирательный участок. Причем лучше отложить свой визит до последнего дня, 19 сентября, и прийти во второй половине дня.