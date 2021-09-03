Сергей Миронов: Пенсионную реформу нужно отменить, а ПФР – ликвидировать

Социалистическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ будет добиваться отмены пенсионной реформы, которая сказалась на российском народе и его доверии к власти самым печальным образом.

“По данным Росстата, в 2020 году снизилась доля населения с доходом менее 19 тыс. руб. В этой категории – практически все наши пенсионеры! В пример можно привести средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года: 15 744 руб. По сути, одинокие пенсионеры вынуждены выживать, – заявил лидер партии Сергей Миронов. – Денег нет на элементарные продукты, лекарства и коммунальные платежи”.

По его словам, сегодня в России не исполняется норма об обязательной ежегодной индексации пенсий, которая закреплена в Конституции. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ добилась, чтобы в обновленной Конституции была закреплена норма об обязательной ежегодной индексации пенсий. “Но не получилось добиться, чтобы эта норма выполнялась. Будем работать над этим в будущем, так же, как и над возвращением прежнего пенсионного возраста для мужчин и женщин. В условиях пандемии социально незащищённым людям нужна справедливая поддержка, а не дискриминация”, – подчеркнул политик.

“В России до 65 лет не доживают 43% мужчин. По сравнению со странами Евросоюза, где установлен такой пенсионный возраст, процент мужчин, не доживающих до него, составляет 10%, – отметил лидер партии. – Неоднократно поднимал тему ликвидации Пенсионного фонда РФ, поскольку это позволит сэкономить до 10 млрд рублей. Этот шаг даст возможность поднять минимальный уровень пенсия для россиян до 31 тысячи рублей”.

Сергей Миронов считает необходимым вернуть прежний пенсионный возраст или отсрочить его повышение как минимум до 2035 года. Он заявил, что социалистическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ будет бороться за возвращение прежних значений пенсионного возраста и за индексацию пенсий работающим пенсионерам.