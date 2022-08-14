Сергей Петрин: «Большое счастье – заниматься любимым делом и помогать людям стать красивее»

Он знает о женской привлекательности все. И может любую девушку сделать еще более эффектной. О красоте и возможностях медицины мы поговорили с пластическим хирургом, кандидатом медицинских наук Сергеем Петриным.

– Расскажите, как Вы стали пластическим хирургом?

– Я получил образование в Московской академии Сеченова, авторитетнейшей медицинской альма-матер. Начинал в общей хирургии, а затем выбрал специализацией пластическую хирургию. Также я обучался в научных институтах: Paul Hartmann, Общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов России, отдел РНЦХ РАМН, Российский университет дружбы народов, Институт ФМБЦ А.И. Бурназяна и Рязанский государственный медицинский университет им. Академика И.П. Павлова.

Я очень люблю свою профессию. На протяжении 20 лет мне удаётся успешно воплощать мечты женщин. Понимая пропорции и индивидуальные формы, в какой-то степени становишься скульптором тела. Мой опыт помогает мне подбирать решение под индивидуальные особенности каждой девушки, под её физическое здоровье и личные планы (например, рождение ребёнка) и предотвращать любые риски.

– А на чем Вы специализируетесь?

– Я выполняю все виды операций, но самые востребованные в моей практике – это маммопластика и блефаропластика. Также пластика живота и коррекция фигуры всегда находятся в топе обращений пациентов. Причем, если говорить об изменении груди, то популярно и ее увеличение, и подтяжка, и уменьшение. Такие операции проводят женщины всех возрастов, а за пластикой верхних и нижних век чаще приходят дамы после 45 лет, которые хотят выглядеть моложе. Что касается абдоминопластики, она бывает необходима после родов, в случае резкого похудения, возрастных или гормональных изменений.

Я беру на себя высокую ответственность за самочувствие пациента в ходе и после проведения операции, а также за тот результат, ради которого он пришёл. При любой эстетической коррекции я оцениваю степень оправданности её выполнения. Таким образом, успех операции должен быть очевиден, и любые риски должны быть нивелированы.

– Вы кандидат медицинских наук. Почему Вы решили не только заниматься практической работой, но и наукой?

Наука – это всегда интересно. Приходится дотошно изучать, что будет способствовать наилучшему результату у пациента, ведь всё, что связано с красотой человека, должно быть безупречно. Нам, врачам, требуется повышенное внимание ко всем особенностям организма и индивидуальному строению человека. Научный подход – это продуманность всех реакций организма на хирургическое вмешательство и подбор эффективных методик для скорейшего заживления и возвращения пациента к нормальной жизни после операции. Моя докторская диссертация, над которой я трудился несколько лет, посвящена теме влияния холодной плазмы на раневой процесс. Это исследование, а также работа с уникальными, нестандартными случаями позволили мне разработать и усовершенствовать свои авторские методики.

– С какими сложностями Вы сталкивались на пути к успеху и как Вам удалось их преодолеть?

– Самая большая сложность – это когда приходят пациенты со своими стереотипами и шаблонами красоты, не учитывая свои индивидуальные особенности. Но пластическая операция – это не одежда, которую можно поменять, следуя моде. Поэтому хирург – это всегда ещё и психолог. Мне удаётся достичь взаимопонимания с пациентами, чтобы они в результате стали выглядеть действительно более гармонично и привлекательно.

– Какими своими достижениями Вы гордитесь?

– Пожалуй, своей репутацией, многолетним опытом, здоровыми и счастливыми пациентами, их улыбками.

Также я рад, что мои многолетние труды оценены различными профессиональными наградами. Премия «Хрустальный лотос», полученная в 2017 году, присуждалась по результатам голосов пациентов. Премия «AURURA AWARD beauty&health» в 2018 году – это доказательство признания экспертами достижений номинанта в индустрии красоты и здоровья. «DORE’ BEAUTY AWARD» в 2019 году – всероссийская премия, которая вручается лидерам рынка за вклад в бьюти сферу. Также я являюсь экспертом «Сколково» и с удовольствием делюсь моим опытом с коллегами.