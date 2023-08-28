Сергей Шойгу передал приветственный адрес участникам CISM по регби-7

В московских Лужниках, на стадионе «Спортгородок» 24-26 августа проходил Чемпионат Международного Совета военного спорта (CISM) по регби-7. Открывавший турнир статс-секретарь-заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков в своем приветственном слове огласил приветственный адрес от Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По словам присутствовавшего на турнире президента CISM полковника ВС Бразилии Ролим Фильо Нилтона Гомеса, организованы соревнования были на самом высоком уровне. Главное не победа или поражение, важно стремление быть лучшими как индивидуально, так и в команде.

В борьбе за мяч игроки сборной военнослужащих ЮАР и Шри-Ланки на стадионе «Спортгородок» Олимпийского комплекса Лужники

В итоге Кубок и золотые медали завоевала сборная Вооруженных Сил РФ. Серебряные медали Чемпионата достались команде Вооруженных Сил Южно-Африканской Республики. А бронзовым призером стали спортсмены ДСР Шри-Ланка.

Одновременно с турниром в Лужниках проводился Московский Urban Forum, и москвичи с интересом посещали и соревнования по регби, чему способствовало и проведение в рамках турнира рядом со стадионом традиционного для регби MatchDay – различные активности для детей и взрослых, мастер-классы по регби и автограф-сессии с легендами российского спорта, действующими и экс-игроками сборной России и РК ЦСКА Аленой Тирон, Василием Артемьевым, Петром Ботнарашем, Андреем Гарбузовым.