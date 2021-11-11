Серию показов в рамках проекта «Театр в усадьбах» в 2021 году завершает театрализованный концерт в музее-заповеднике Поленова

13 ноября в государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике художника Василия Поленова в Тульской области состоится показ театрализованного концерта «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» по одноименному произведению А.С. Пушкина. В концерте примут участие артисты и музыканты арт-проекта «Новая сказка», объединившего вокруг себя профессиональных актеров и художников, а также выпускников Московской консерватории и РАМ имени Гнесиных. Представление будет сопровождаться исполнением музыки известных композиторов Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, П. Чайковского, Р. Вагнера, К. Дебюсси и Р. Штрауса.

Мероприятие завершит очередную серию показов в рамках проекта «Театр в усадьбах», организованного при поддержке Министерства культуры РФ. Осенняя серия театральных событий, проводимых на территории исторических усадеб России с сентября по ноябрь 2021 года, включала в себя восемь постановок из различных регионов страны, от Севастополя до Екатеринбурга. Так, в проекте приняли участие Севастопольский театр юного зрителя, Рязанский театр драмы, Театр им. Образцова, Калининградский областной драматический театр, Ирбитский драматический театр им. Островского и другие. Зрители разного возраста смогли увидеть постановки по знаменитым произведениям русских классиков в уникальных декорациях легендарных усадеб, что позволило вдохнуть новую жизнь в музейное пространство усадеб и по-новому взглянуть на хрестоматийные сюжеты классической литературы.

В рамках проекта была организована серия профессиональных круглых столов под руководством Юлии Борисовны Большаковой, доцента кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств Российского института театрального искусства – ГИТИС. В обсуждениях принимали участие руководители усадеб, режиссеры, актеры и театральные менеджеры. Участники узнавали об успешном мировом опыте синтеза искусств, осмысливали возможности работы усадьбы не только в театральном формате, а также сообща искали идеи будущих театральных проектов, реализованных в усадьбах.

Следующая серия театральных показов в исторических усадьбах запланирована на 2022 год.