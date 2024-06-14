SERMATEC внедряет принцип нулевого выброса с проектом хранения энергии в Восточной Европе

SERMATEC, одна из немногих компаний, включенных в список BloombergNEF (BNEF) Tier 1 в течение двух кварталов подряд, завершила подключение к сети своего коммерческого и промышленного проекта хранения энергии в Восточной Европе. Этот проект предоставляет комплексное решение для хранения энергии (ESS), которое включает в себя систему хранения серии EasyCube на 372 кВтч, систему преобразования энергии, изолирующий трансформатор и интегрированный корпус, подключенный к сети.

Специфика проекта заключается в предоставлении полного набора решений для хранения данных, адаптированных к потребностям клиента. Система хранения серии EasyCube на 372 кВтч особенно хорошо подходит для требований к хранению энергии для коммерческого и промышленного использования большой емкости. Масштаб проекта в 372 кВтч *2 он обеспечивает несколько преимуществ в производительности.

Система оснащена огнезащитой на уровне УПАКОВКИ для обеспечения высокой безопасности, а ее корпус может похвастаться высоким уровнем защиты IP55, обеспечивающим стабильную работу в сложных внешних условиях. Интеллектуальная система управления работоспособностью аккумуляторных батарей, включающая оценку состояния здоровья, предупреждение о безопасности и прогнозирование срока службы, обеспечивает комплексное управление состоянием системы и рисками, обеспечивая безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание. Высокоскоростной отклик системы при разнице температур элементов ≤3℃ увеличивает срок службы батареи.

ESS значительно улучшает качество электроэнергии и обеспечивает резервное питание, снижая затраты на электроэнергию для предприятий и увеличивая использование зеленой энергии. Решение также поддерживает безопасную и стабильную работу системы, укрепляя стратегию нулевого выброса углерода.

Ли Фэн (Li Feng), председатель SERMATEC, выразил гордость за достижения компании, заявив: «Я в восторге от выдающегося прогресса, которого мы достигли на мировом рынке хранения энергии. Успешная реализация нашего проекта по хранению энергии в Восточной Европе не только демонстрирует нашу приверженность технологиям и решениям, но и отражает наше глубокое понимание потребностей клиентов. Наша постоянная экспансия в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке, а также недавние успешные проекты в Европе, Африке и Юго-Восточной Азии укрепляют наши лидирующие позиции в глобальном масштабе».

Заглядывая в будущее, SERMATEC представит свои последние инновации на предстоящих отраслевых выставках. На выставке SNEC компания будет находиться на стенде №A130 в зале 8.1, представляя новейшие продукты и «Зеленую низкоуглеродную рабочую станцию», чтобы помочь предприятиям достичь стратегий с нулевым уровнем выбросов углерода. В компании Intersolar, расположенной на стенде № C2.410, SERMATEC будет отображать новейшие коммерческие и сетевые ESS. Примечательно, что компания также имеет офис во Франкфурте, Германия.