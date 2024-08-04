Серверы в офисе или облачные ресурсы: что выгоднее для вашей компании?

Когда компании уже не хватает обычных пользовательских сервисов и возникает необходимость для более эффективного взаимодействия объединять сотрудников в общей рабочей среде, встает вопрос – воспользоваться облачным решением или построить свою IT-инфраструктуру.

Сервер представляет собой устройство для хранения данных и обеспечения работы корпоративных сервисов. Его можно взять в аренду в дата-центре или разместить в отдельном помещении с необходимым микроклиматом в офисе компании. Сервер сделает работу высокопроизводительной и предоставит возможность контролировать все аспекты IT-инфраструктуры. Предприниматель сам выбирает нужное оборудование, настраивает его, обеспечивает обновления. В зависимости от политики конфиденциальности компании у сотрудников есть возможность подключения к серверу из офиса, либо настраивается удаленный доступ.

Непосредственно создание инфраструктуры и первый год ее работы потребуют значительных вложений – они могут быть в три раза больше, чем в последующее время. Средства пойдут на закупку оборудования, оплату лицензии, обеспечение бэкапов, настройку сети на каждом устройстве, обучение персонала, а в дальнейшем – на обновление компонентов оснащения. Также потребуются специалисты для обслуживания сервера.

В случае с облачными решениями затрат понадобится меньше. Клиенту нужно только выбрать тариф – он станет платой за удаленные ресурсы, доступ к которым организуется из любого места. В них входят вычислительные мощности, место для хранения данных и другие IT-услуги. За оборудование платить не надо, специалисты техподдержки не нужны. Поставщик услуги сам занимается настройкой облака, обучением, обновлениями, «переездом» офиса. Облако обеспечивает совместный удаленный доступ к информации, хранящейся на нем. Если произойдет сбой, файл не исчезнет, поскольку все данные хранятся на разных серверах.

Например, компания может воспользоваться SaaS-решениями для работы сервиса Яндекс 360 для бизнеса, включающими Документы для совместной работы, Диск для хранения данных, корпоративную Почту, общий Календарь, Телемост для видеоконференций, Трекер для управления процессами и проектами. Они позволяют даже большой команде решать различные задачи, работая в закрытом контуре, куда есть доступ только тем, кто имеет учетную запись.

По словам руководителя отдела продаж Яндекс 360 для бизнеса Романа Королева, чаще всего бизнес, решившийся на внедрение SaaS-платформы, переживает о безопасности данных компании. Он пояснил: защита клиентских данных от различных форс-мажоров, включая возможные сбои и поломки оборудования, обеспечивается ежедневным резервным копированием. Кроме того, все дата-центры Яндекса располагаются в России, поэтому информация защищена максимально. Надежность всего сервиса – это зона ответственности поставщика услуги, и комплексный подход – основное преимущество SaaS-платформ.

Эксперты рекомендуют выбирать сервер для бизнеса, если для создания и поддержания локальной инфраструктуры есть достаточные ресурсы. Преимущества этого решения – независимость от сторонних поставщиков в обеспечении безопасности данных, возможность расширения мощности сервера и настройки удаленного доступа сотрудников к файлу.

Облако подойдет тем, кому важны гибкость и возможность быстрого масштабирования. В числе преимуществ – более низкие затраты на установку и обслуживание облака, подключение команды к работе из любой точки, знакомые сервисы в рабочем контуре. Но при этом работа сервиса зависит от вендора, который не только обслуживает локальную сеть, но и отвечает за безопасность данных.

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