Сервис Petal Maps превращает навигацию в реалистичный опыт с эффектом присутствия

С момента своего запуска в 2020 году сервис Petal Maps значительно расширился и теперь предлагает инновационные возможности для путешествий и навигации более чем 28 миллионам пользователей в более чем 160 странах мира. Карты должны максимально точно воспроизводить реальный мир, и именно этим принципом руководствуется сервис Petal Maps, постоянно совершенствуясь.

Во время навигации индикация полосы движения и увеличенная карта перекрестков способствуют безопасному вождению. Дорожные условия точно отображаются благодаря огромному количеству вводных данных и детальной визуализации. Сегодня сервис Petal Maps предлагает новые функции, такие как световые эффекты в «темном режиме», трехмерные изображения достопримечательностей и другие возможности с использованием таких сложных технологий, как мелкозернистая визуализация. Сервис Petal Maps предоставляет пользователям более реалистичные и интересные карты, повышая качество навигации.

Навигация по Petal Maps с яркими световыми эффектами

Найти нужную дорогу может оказаться непростой задачей. Улицы, по которым вы передвигаетесь, скорее всего выглядят совсем не так, как на экране телефона, а другое освещение может сбить с толку. В ночное время уличные фонари являются неотъемлемой частью реального мира. Для максимального приближения к реальным условиям сервис Petal Maps добавляет вечернее освещение для имитации эффектов на дороге в ночное время, включая освещение улиц и зданий, и предоставляет более высокий уровень точности и детализации карты.

Эта функция пригодится пользователям, поскольку дает более целостный уровень детализации. Например, если в городе подсвечены здания, то для пользователя это означает, что в интересующем его месте сейчас ночь. Это позволит пользователям лучше сопоставлять маршруты сервиса Petal Maps с окружающей средой даже при изменении освещения.

Осмотритесь вокруг в мельчайших подробностях с помощью трехмерных изображений достопримечательностей

Карты Petal Maps показывают около 26 тысяч белых моделей зданий, а также трехмерные изображения 100 знаковых достопримечательностей, таких как Эйфелева башня, Лондонский глаз, башня Куала-Лумпура и многих других. Благодаря трехмерным изображениям пользователи Petal Maps имеют возможность более детально рассмотреть известные достопримечательности региона и даже мысленно путешествовать по миру, не выходя на улицу. Трехмерные изображения воспроизводят реальные особенности этих знаменитых достопримечательностей во всей их сложности, предлагая пользователям больше тонкостей и нюансов во время навигации.

В дополнение к трехмерным изображениям достопримечательностей сервис Petal Maps также предлагает более реалистичную трехмерную карту с такими элементами, как погода, деревья, время дня и многое другое. Трехмерные эффекты дают пользователям новые возможности: они могут определить, где находятся или куда направляются, сопоставляя мельчайшие детали на экране приложения Petal Maps с тем, что находится перед их глазами в реальной жизни.

Информация о температуре и осадках в Petal Maps и система цветовой классификации добавят реальности в ваш мир

Кроме того, последнее обновление Petal Maps делает навигацию еще более интересной благодаря добавлению информации о температуре и осадках, а также естественных цветов ландшафта на картах.

Многие считают, что искать дорогу или пытаться прочитать карту — это скучно и утомительно. Однако сервис Petal Maps упорно работает над отображением реального мира и улучшением достоверности и точности карт и навигации, чтобы обеспечить более интересный опыт.

Приложение Petal Maps имеет множество картографических слоев, таких как рельеф и погода, для воспроизведения реальных условий, что позволяет пользователям видеть погодные и температурные условия. Это поможет пользователям подготовиться, просматривая погодные условия в месте назначения и по пути прямо на карте, без необходимости открывать несколько прогнозов погоды — например, чтобы взять зонты, если они направляются в зону сильного дождя. Кроме того, дополнительные нюансы оживляют карту.

Пользователи могут переключаться на различные слои карты погоды, такие как температура и осадки, с помощью переключателя слоев, расположенного в правом верхнем углу главной страницы приложения Petal Maps. Отсюда можно перейти на «Выбор слоя», а затем выбрать «Слой погоды» и «Слой температуры/осадков».

В Petal Maps также используется система цветовой классификации, соответствующая реальным условиям, которая отображает географические особенности, такие как водоемы, зелень и горы, в полном соответствии с тем, как пользователи воспринимают окружающий мир. Это делает навигацию гораздо более увлекательной, поскольку с экрана можно наблюдать живописные виды красивых природных объектов и многое другое.

Персонализированные функции Petal Maps улучшают навигацию

Последнее обновление также включает персонализированные оболочки для каждого из четырех сезонов — весны, лета, осени и зимы, что вносит разнообразие в навигацию. Чтобы переключиться на персонализированную оболочку, просто зайдите на «Мою страницу», перейдите в «Настройки» и измените «Настройки отображения».

Если вы хотите больше знать о своих путешествиях, отчет «Путешествия пользователя» сервиса Petal Maps поможет вам в этом. Приложение Petal Maps генерирует отчет на основе поведения пользователя и периодически присылает его с помощью push-уведомлений, чтобы пользователи могли лучше понять свои привычки во время поездок.

Кроме того, сервис Petal Maps предоставляет пользователям режим круиз-контроля. Он включается, когда скорость на главной странице приложения Petal Maps превышает 15 км/ч в течение более 10 с. После включения режима круиз-контроля вы будете получать голосовые сообщения о камерах, ограничениях скорости, дорожных условиях и т. д. Это облегчает навигацию.

Благодаря сложным экранам, интуитивно понятным с первого взгляда, обновленные карты Petal Maps подскажут нужный путь в увлекательной среде с эффектом присутствия.

Сервис Petal Maps продолжает развиваться, чтобы обеспечить пользователям более захватывающий эффект присутствия. Благодаря множеству слоев с эффектом присутствия, трехмерным изображениям достопримечательностей и ночному освещению пользователи получают более реалистичную визуализацию карты, отражающую реальности окружающего мира.