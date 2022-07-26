Сервис Tripster.ru — удобное приобретение онлайн-билетов в ведущие музеи

В начале лета портал авторских экскурсий Tripster запустил новый туристический сервис – онлайн-покупка входных билетов в музеи. На данный момент пользователи сайта могут приобрести билеты в ведущие музеи Москвы и Санкт-Петербурга (Третьяковская галерея, Московский Кремль, Эрмитаж, Русский музей и др.)

Главные достоинства покупки онлайн-билетов на Tripster:

● Удобство

Пользователь сам определяет дату и время посещения музея. Таким образом он не теряет драгоценное время в очередях, что ценно и для отпускника, и для жителя города. Особенно при не самых комфортных погодных условиях.

● Экономия

Цена билетов на сайте соответствует музейной кассе, без наценок и сервисных сборов.

● Вариативность посещения

Прогулка по музею доступна в трёх форматах: по стандартному входному билету, с аудиогидом и авторская экскурсия в сопровождении «живого» гида (флагманская услуга портала Tripster).

● Безопасность

Очередь – это лишнее скопление людей, которого лучше избегать.

● Экологичность

Отказ от бумажного входного билета в пользу электронного.

Лидером спроса среди московских достопримечательностей является Государственная Третьяковская галерея и её филиал на Крымском Валу — Новая Третьяковка. Помимо просто входных пользователи сайта могут приобрести билеты в Третьяковку в виде следующих программ посещения:

● Сокровища Третьяковской галереи

Экскурсия, позволяющая по-новому взглянуть на знакомые с детства картины и лучше понять замыслы их создателей. Идеально подходит для первого визита в Третьяковскую галерею, для тех, кто планирует осознанно осмотреть коллекцию музея, разобраться в разных жанрах живописи и стать ближе к искусству.

● Третьяковская галерея: загадки великих шедевров

Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов – история, сюжеты и тайны картин:

▪ что скрывают полотна Венецианова;

▪ кто придумал 3D в русской живописи;

▪ какую женщину и почему Фёдор Рокотов переодел в мужской костюм;

▪ к какому художнику дамы из высшего общества записывались в «лист ожидания»;

▪ как сложилась жизнь героини с картины «Неравный брак» Пукирева;

▪ почему русского живописца современники называли Карлом Великим;

▪ кого Василий Перов изобразил на своей знаменитой картине «Тройка».

● Прогулка по Третьяковской галерее

Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи.

Если произведение искусства – это окно, через которое можно заглянуть в прошлое, то прогулка по залам Третьяковки – настоящее путешествие во времени. Экскурсанты знакомятся с ключевыми работами русских художников, одновременно «расшифровывая» скрытые в картинах символы. Понимая в итоге, как в живописных полотнах отразилась полная тайн и загадок русская история.

● Новая Третьяковка

Экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с постоянной коллекцией музея и понять современное отечественное искусство 20-го века. От русского авангарда через соцреализм к соц-арту, концептуализму, кинетизму и политическому творчеству. И всё это – на примере лучших образцов русского искусства прошлого столетия.

Для справки:

Tripster – сервис онлайн-бронирования авторских (индивидуальных и групповых) экскурсий. Все представленные на сайте программы разработаны их гидами: историками, архитекторами, журналистами, искусствоведами, экспертами и энтузиастами. Tripster работает с 2013 года и к настоящему моменту предлагает путешественникам авторские экскурсии по 666 городам в 93 странах.

Государственная Третьяковская галерея – художественный музей, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым. Его экспозиция насчитывает более 180 000 единиц хранения: предметы живописи, скульптуры, изделия из драгоценных металлов, созданные в период с IX по XX век. Наряду с Эрмитажем и Государственным Русским музеем по праву считается национальным культурным достоянием, известным во всём мире.

Новая Третьяковка – филиал (с 1986 года) Третьяковской галереи на Крымском Валу (парк «Музеон»). Здесь собраны работы, представляющие творческие направления XX и XXI веков: русский авангард, социалистический реализм, искусство «сурового стиля», андеграунд и новейшие течения.

Фото: EXPERIENCE.TRIPSTER.RU