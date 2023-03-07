Сервис высокой доступности унифицированного хранилища Infortrend EonStor GS для непрерывной работы важнейших приложений

Компания Infortrend ® Technology, Inc., являющаяся ведущим в отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, выпустил обновленный сервис высокой доступности (ВД) в дополнение к своим унифицированным решениям для хранения данных EonStor GS. Обновленный сервис ВД поддерживается как блочными, так и файловыми хранилищами для дополнительных возможностей непрерывной работы, благодаря чему идеально подходит для корпоративных систем хранения критически важных данных.

EonStor GS представляет собой унифицированную систему хранения данных с двумя резервными контроллерами, предназначенную для защиты от единой точки отказа. При использовании сервиса ВД с двумя системами хранения EonStor GS на разных площадках записываемые данные синхронизируются на обеих системах хранения. В том случае, если одна из систем перестанет предоставлять услуги в связи с непредвиденными обстоятельствами, другая система хранения будет немедленно введена в действие, при этом процесс будет прозрачным для пользователей. Это обеспечивает непрерывное обслуживание и нулевую потерю данных.

Сервис ВД на уровне блоков на базе EonStor GS предоставляет значительные выгоды для приложений баз данных и виртуализации. В частности, такие отрасли как медицина, финансы, телекоммуникации, государственный сектор и передовые производственные технологии могут использовать активную-активную инфраструктуру для гарантии бесперебойности обслуживания. Это помогает избежать ущерба репутации и убытков, вызванных временным прекращением обслуживания.

Новый сервис ВД на уровне файлов также обеспечивает непрерывное обслуживание и нулевую потерю данных. Он предназначен для современного корпоративного обмена файлами с доступом нескольких пользователей. Когда файл становится недоступным, работа останавливается, что негативно сказывается на общей производительности. Служба высокой доступности на уровне файлов может свести к минимуму вышеупомянутые риски, обеспечив доступность данных.

«Компания Infortrend стремится предоставлять предприятиям надежные решения для хранения данных. Недавно обновленный сервис ВД может существенно увеличить доступность данных для достижения почти нулевого целевого времени восстановления (RTO) и нулевой точки восстановления (RPO)», — заявил старший директор по товарному планированию компании Infortrend Фрэнк Ли.