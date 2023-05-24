Сеть клиник Fortis была награждена на международном саммите Advantage Health Care India

Мир
24 мая 2023

Ведущая индийская сеть клиник Fortis Healthcare была отмечена на саммите Advantage Health Care India за свой вклад в позиционирование Индии как предпочтительного направления медицинского туризма. Сеть Fortis получила награды в 7 из 12 категорий, из которых Мемориальный научно-исследовательский институт Fortis, Гуруграм, получил 4 награды в области трансплантации костного мозга, медицинской онкологии, хирургической онкологии и нейронаук; Институт сердца Fortis Escorts, Охла, получил 2 награды в области детской кардиологии (кардиология и кардиохирургия) и интервенционной кардиологии, а больница Fortis, Нойда, получила 1 награду в области трансплантации печени.


Методология присуждения наград включала выдвижение кандидатур медицинскими учреждениями в соответствии с критериями приемлемости, после чего проводился трехуровневый отбор: заполнение форм заявок, а затем представление жюри претендентов, попавших в шорт-лист в соответствующих категориях. Последний раунд включал в себя посещение объекта аудиторским комитетом. Процессом награждения руководила Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI) вместе с компанией Ernst & Young.

В мероприятии приняли участие ключевые представители и высокопоставленные лица из министерств здравоохранения более 15 стран. Темой мероприятия была концепция One Earth, One Health («Единая Земля, единое здравоохранение»), выдвинутая индийским правительством, а его идея заключалась в представлении и продвижении эксклюзивных медицинских услуг и экспертных знаний, предоставляемых медицинскими учреждениями Индии. Сеть клиник Fortis также приняла более 100 делегатов в своей ведущей больнице — Мемориальном научно-исследовательском институте Fortis, Гуруграм — и познакомила их с инфраструктурой и технологиями больницы Это помогло делегатам получить более подробную информацию о международных протоколах, которым Fortis следует для лечения пациентов.

Д-р Ашутош Рагуванши, доктор медицинских наук и генеральный директор Fortis Healthcare, заявил: «Это момент гордости для сети клиник Fortis. Мы всегда занимали лидирующие позиции в предоставлении высококачественных медицинских услуг иностранным пациентам, которые пользуются нашими медицинскими услугами. На сегодняшний день в наших больницах лечение прошли более 200000 пациентов со всего мира по 20 специальностям. Мы поддерживаем концепцию Heal in India («Исцеление в Индии»), выдвинутую нашим достопочтенным премьер-министром, в рамках которой иностранным пациентам предлагаются стандартизированные пакеты услуг по доступным ценам. Экономичное лечение, высококвалифицированные медицинские работники, инфраструктура мирового класса, легкая транспортная доступность наряду с владением иностранными языками делают Fortis наиболее предпочтительным направлением для медицинского туризма».

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