Сеть клиник Fortis была награждена на международном саммите Advantage Health Care India

Ведущая индийская сеть клиник Fortis Healthcare была отмечена на саммите Advantage Health Care India за свой вклад в позиционирование Индии как предпочтительного направления медицинского туризма. Сеть Fortis получила награды в 7 из 12 категорий, из которых Мемориальный научно-исследовательский институт Fortis, Гуруграм, получил 4 награды в области трансплантации костного мозга, медицинской онкологии, хирургической онкологии и нейронаук; Институт сердца Fortis Escorts, Охла, получил 2 награды в области детской кардиологии (кардиология и кардиохирургия) и интервенционной кардиологии, а больница Fortis, Нойда, получила 1 награду в области трансплантации печени.



Методология присуждения наград включала выдвижение кандидатур медицинскими учреждениями в соответствии с критериями приемлемости, после чего проводился трехуровневый отбор: заполнение форм заявок, а затем представление жюри претендентов, попавших в шорт-лист в соответствующих категориях. Последний раунд включал в себя посещение объекта аудиторским комитетом. Процессом награждения руководила Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI) вместе с компанией Ernst & Young.

В мероприятии приняли участие ключевые представители и высокопоставленные лица из министерств здравоохранения более 15 стран. Темой мероприятия была концепция One Earth, One Health («Единая Земля, единое здравоохранение»), выдвинутая индийским правительством, а его идея заключалась в представлении и продвижении эксклюзивных медицинских услуг и экспертных знаний, предоставляемых медицинскими учреждениями Индии. Сеть клиник Fortis также приняла более 100 делегатов в своей ведущей больнице — Мемориальном научно-исследовательском институте Fortis, Гуруграм — и познакомила их с инфраструктурой и технологиями больницы Это помогло делегатам получить более подробную информацию о международных протоколах, которым Fortis следует для лечения пациентов.

Д-р Ашутош Рагуванши, доктор медицинских наук и генеральный директор Fortis Healthcare, заявил: «Это момент гордости для сети клиник Fortis. Мы всегда занимали лидирующие позиции в предоставлении высококачественных медицинских услуг иностранным пациентам, которые пользуются нашими медицинскими услугами. На сегодняшний день в наших больницах лечение прошли более 200000 пациентов со всего мира по 20 специальностям. Мы поддерживаем концепцию Heal in India («Исцеление в Индии»), выдвинутую нашим достопочтенным премьер-министром, в рамках которой иностранным пациентам предлагаются стандартизированные пакеты услуг по доступным ценам. Экономичное лечение, высококвалифицированные медицинские работники, инфраструктура мирового класса, легкая транспортная доступность наряду с владением иностранными языками делают Fortis наиболее предпочтительным направлением для медицинского туризма».