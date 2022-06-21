Сетевое хранилище Infortrend помогает индустрии медиа и развлечений в защите данных 

Мир
21 июня 2022

Infortrend® Technology, Inc., ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, оптимизировал всестороннюю защиту данных своего горизонтально масштабируемого сетевого хранилища EonStor CS, включая код Erasure, чтобы помочь компаниям индустрии медиа и развлечений быстрее восстанавливать данные и своевременно завершать проекты для сохранения конкурентоспособности в отрасли.

EonStor CS представляет собой чрезвычайно гибкое решение сетевого хранения данных NAS, обеспечивающее горизонтальное масштабирование для повышения производительности (до 100 ГБ/с) и вертикальное масштабирование для дополнительной емкости (до 100 ПБ). Кроме того, пользователи могут использовать SSD U.2 NVMe для дальнейшего повышения производительности за счет малой задержки чтения/записи данных.

Проекты в области медиа и развлечений часто подчиняются жесткому графику, поэтому производительность, надежность и защита данных являются важнейшими факторами скорейшего завершения таких проектов. В худшем случае, когда незащищенные данные теряются, для восстановления нескольких минут ярких сцен могут потребоваться часы, если не дни. Поэтому компании индустрии медиа и развлечений нуждаются в полной защите данных, в меньшей степени влияющей на производительность и продуктивность хранения.

EonStor CS обеспечивает всеобъемлющую защиту данных, отвечающую требованиям индустрии медиа и развлечений. Так, на локальном уровне система оснащена технологией резервирования данных RAID, которая позволяет восстановить один диск в течение нескольких часов, что значительно сокращает время восстановления данных по сравнению с полной реконструкцией узла. На уровне защиты узла код Erasure может резервировать данные всех узлов и инициировать автоматическое восстановление неисправного узла. Другие методы защиты данных включают удаленную репликацию для обеспечения безопасности на файловом уровне, при этом система достигла статуса Veeam Ready Repository с возможностью полного резервного копирования и полного восстановления виртуальных машин.

«Масштабируемое сетевое хранилище EonStor CS обеспечивает высокую производительность ввода-вывода и полную защиту данных для ускорения реализации проектов в области медиа и развлечений и обеспечения надлежащего хранения, защиты и своевременной подготовки данных», — заявил старший директор по планированию продукции компании Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).

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