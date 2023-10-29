Сетевой саммит Huawei 2023: инновации никогда не останавливаются 

В Мюнхене прошел европейский этап саммита Huawei Network Summit (HNS) 2023, в котором приняли участие более 500 партнеров и заказчиков Huawei из свыше 30 стран, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Испанию и Португалию. Участники, представлявшие различные отрасли экономики, ознакомились с инновационными технологиями передачи данных компании Huawei и изучили возможности использования технологических инноваций для ускорения цифровой и интеллектуальной трансформации своих предприятий и совместного создания новых ценностей в Европе.

Leon Wang, President of Huawei’s Data Communication Product Line

Леон Ванг (Leon Wang), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, выступил на HNS с программным докладом «Инновации никогда не останавливаются», рассказав о том, как интеллектуальные облачные сетевые решения Huawei выводят качество сетей на новый уровень. В частности, компания Huawei продолжает совершенствовать свои прикладные решения CloudCampus, CloudFabric и CloudWAN с учетом пользовательского опыта, требований аналитики и конвергенции. Кроме того, компания Huawei представила целый ряд революционных разработок, включая точки доступа Wi-Fi 7 для всех сценариев использования, коммутатор нового поколения CloudEngine S8700 для кампусных сетей, интеллектуальный коммутатор CloudEngine 16800 серии 800GE для вычислительных систем, конвергентный магистральный маршрутизатор NetEngine 8000 F8 и сетевую цифровую карту на базе iMaster NCE. Все эти инновационные решения расширяют возможности сетей и ускоряют повышение производительности труда в цифровом мире.

По мере ускорения темпов цифровой трансформации клиенты в различных отраслях предъявляют новые требования и ставят новые задачи перед сетями передачи данных. Отвечая на эти потребности, компания Huawei продолжает развивать и совершенствовать свои интеллектуальные облачные сетевые решения с учетом пользовательского опыта, требований аналитики и конвергенции, а также тесно сотрудничает с глобальными партнерами, помогая клиентам создавать ведущие в отрасли сетевые инфраструктуры.

Выступая на HNS, Винсент Лю (Vincent Liu), президент отдела глобального маркетинга и продаж решений для корпоративных сетей компании Huawei, познакомил собравшихся с достижениями и успехами IP-клуба за прошедший год, а затем вручил награды заслуженным членам бриллиантового уровня.

IP-клуб (IP Club) — это платформа для профессионального общения коллег по IP-индустрии, созданная по инициативе компании Huawei. По словам Винсента Лю, компания Huawei намерена развивать деятельность IP-клуба и предлагать разнообразные мероприятия, доступные только его зарегистрированным членам, включая очные технические семинары, личные встречи с отраслевыми экспертами, карнавал IP Club, а также профессиональное взаимодействие в онлайн-сообществе. На сегодняшний день IP-клуб Huawei объединяет более 3000 членов во всем мире.