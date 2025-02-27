Севастополь намерен увековечить память Юрия Лужкова: новые инициативы

Продолжаются инициативы общественников по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова в Севастополе. Активно работает в этом направлении Ассоциация профессионалов социально-культурного развития города Севастополя. В День защитника Отечества организация передала председателю Законодательного собрания города Севастополя очередное обращение с просьбой как можно быстрее реализовать инициативы, направленные на увековечение памяти Ю. М. Лужкова.

В их числе – присвоение школе № 48 г. Севастополя имени Юрия Лужкова (эта инициатива давно остается без ответа законодателей), а также присвоение самому Юрию Михайловичу посмертно звания «Почётный гражданин города Севастополя». Общественники отмечают, что инициативы поддерживаются широким кругом граждан Севастополя, которые требуют осуществить выдвинутые предложения.

Между Ассоциацией и законодателями в последний месяц состоялась следующая переписка: 29 января 2025 года по итогам прошедшего в Севастополе круглого стола «Увековечение памяти Юрия Михайловича Лужкова» общественники направили в Заксобрание просьбу о присвоении Юрию Лужкову посмертно звания Почётного гражданина Севастополя, ссылаясь на соответствующий Указ Президента РФ. В ответе депутатов значилось: присвоение звания посмертно невозможно, так как отсутствует необходимый закон (законодатели также сослались на практику двух других субъектов РФ). Но было отмечено, что Заксобрание признает огромный вклад Ю. М. Лужкова в развитие Севастополя.

В свою очередь 23 февраля 2025 года Ассоциация сообщила депутатам: Законодательное собрание города Севастополя имеет полное право вносить изменения и дополнения в региональные законы, связанные с применением практики присвоения звания «Почётный гражданин» посмертно. В подтверждение этому были указаны субъекты РФ, где подобная практика уже состоялась. В их числе: Ульяновская, Нижегородская, Тверская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург и другие. Вместе с тем общественники предложили законодателям формулировку изменения в закон города Севастополя «О Почётном гражданине города Севастополя»: «В исключительных случаях, при наличии Указа Президента «Об увековечении памяти», звание «Почётный гражданин» может присваиваться посмертно».

В обращении говорится, что организация ждет от законодательных властей ответа по существу поставленного вопроса с указанием действующих федеральных и региональных нормативно-правовых актов. Активисты считают, что присвоение Юрию Лужкову посмертно звания «Почётный гражданин города Севастополя» сохранит в сердцах жителей память о нем и станет символом признательности горожан Юрию Михайловичу за вклад в сохранение в 1990-е гг. Черноморского флота и развитие Севастополя.