Севастопольцы помнят о помощи Юрия Лужкова городу

Уже несколько лет власти Севастополя рассматривают инициативы общественности по увековечению памяти Юрия Лужкова. Об этом было заявлено на встрече, организованной 29 января 2025 г. Ассоциацией профессионалов социально-культурного развития города Севастополя. Предложения были разработаны в рамках реализации соответствующего Указа Президента РФ людьми, знакомыми с проводимой Юрием Лужковым в 1990-х гг. работой в Севастополе. Жители и представители общественности призвали руководство города приступить к реализации инициатив по увековечению имени Юрия Лужкова как можно быстрее.

В число мемориальных инициатив входит предложение об официальном присвоении «Лужковской школе» Севастополя имени Юрия Михайловича Лужкова. Об этом сообщила президент Ассоциации Людмила Мазур. И педагоги, и родители учеников просят присвоить школе имя Юрия Лужкова, подтвердила директор СОШ №8 им. 850-летия Москвы Светлана Коломейцева. Они благодарны бывшему мэру Москвы не только за возведение школы в кратчайшие сроки, но и ее постоянное оснащение в течение 20 лет.

Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова, сказал, что организация может взять на себя расходы по изготовлению и установке мемориальной доски на здании образовательного учреждения. Также он предложил содействие в создании в школе мемориально-музейного пространства – Фонд готов предоставить экспонаты, видеоматериалы и фотографии.

При поддержке и активном участии Юрия Лужкова в 90-е годы XX века в Севастополе был построен целый микрорайон для семей моряков Черноморского флота – 36 домов, школа, детский сад. Также в возрожденных Лазаревских казармах открылся филиал МГУ, в Доме офицеров флота проведены капитальный ремонт и переоборудование. О неоценимом вкладе мэра Москвы в сохранение российского Черноморского флота, находившегося тогда под угрозой полного уничтожения, напомнил Зинур Ляпин, контр-адмирал в отставке, почетный член Академии военных наук и председатель Военно-научного общества Черноморского флота.

Заместитель командующего ВВС ЧФ, полковник в отставке Владимир Чувилин сообщил, что в Министерство обороны РФ будет направлено предложение присвоить одному из кораблей Черноморского флота имя Юрия Лужкова. А жители «Лужковских домов» уже собрали подписи под просьбой к властям в Севастополе назвать именем легендарного «народного мэра» находящийся рядом парк. Присвоить Юрию Лужкову статус «Почетного гражданина Севастополя» посмертно предложил Борис Колесников, депутат Законодательного Собрания города Севастополя I созыва.

На встрече присутствовал постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов. Он рассказал, что обращение с просьбой об увековечении памяти Юрия Лужкова в Севастополе направлено главой Республики Крым Сергеем Аксеновым губернатору Севастополя Михаилу Развозжаеву в сентябре 2024 года, но пока ответа не получено.

Участники встречи решили передать соответствующее обращение в Общероссийскую общественную организацию «Народный фронт».