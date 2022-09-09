СФЕРО®гель в ортопедии

Сейчас Наталье Викторовне Смирновой 63 года, она тренер по художественной гимнастике на пенсии. Когда-то она сама была гимнасткой, но заболевание коленных суставов не позволило ей продолжить карьеру.

Наталья вспоминает:

— Спортивный травматизм — дело обычное, но я, как и все спортсмены, надеялась, что травма пройдет без последствий.

Однако болезнь проявила себя уже к 30 годам. Тогда Наталья впервые услышала свой диагноз: остеоартроз коленного сустава.

— Поначалу эта проблема не слишком волновала меня. Колено, конечно, побаливало, но боль была терпимой. Но с возрастом заболевание затронуло и второй сустав, из-за этого даже самая простая ходьба стала для меня настоящим испытанием.

В надежде устранить хотя бы симптомы Наталья отправилась в больницу, но терапия не помогла.

— Не сосчитать, сколько консультаций по ортопедии я прошла. И все без толку…

Решение пришло внезапно. В интернете Наталья случайно нашла статью об отечественном препарате СФЕРО®гель.

— Я начала читать отзывы на препарат Сферогель и узнала, что его назначают как раз при моей болезни. Как я тогда воодушевилась! Сразу подумала: «А вдруг это поможет и мне?».

Доктор провел осмотр и назначил пациентке процедуру.

— Лично я до жути боюсь уколов, поэтому процесс введения препарата для меня не слишком приятный, — смеется Наталья. — Но я буду придерживаться этой тактики лечения, ведь Сферогелю в ортопедии просто нет равных.

СФЕРО®гель для суставов от БИОМИР сервис — это российская разработка, нашедшая применение во многих отраслях медицины, в том числе в травматологии. Благодаря натуральному составу использовать этот препарат можно даже в тех случаях, когда противопоказаны другие лекарственные средства. А еще он имеет стойкое лечебное действие — от 6 месяцев до года.