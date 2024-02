Шаг к совместному будущему: Китайско-французская неделя промышленности и культуры в Пекине 

В рамках серии мероприятий, приуроченных к 60-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Францией, стороны открыли неделю китайско-французского промышленного и культурного обмена в Пекинской зоне технико-экономического развития (BDA), также известной под названием «Пекинский электронный город».

China-France Industrial Cultural Exchange Week launched in Beijing E-town

Жан-Пьер Раффарен (Jean-Pierre Raffarin), специальный представитель правительства Франции по отношениям с Китаем, по видеосвязи направил организаторам мероприятия поздравительное послание. Охарактеризовав это событие как одну из ключевых тем с точки зрения стратегического партнерства Франции и Китая, он сказал, что 2024 год является критическим годом, а дружба между Францией и Китаем — важнейшим элементом глобального управления, поэтому стороны должны объединить усилия по развитию сотрудничества на основе взаимного уважения и совместных инициатив.

Чжан Цян (Zhang Qiang), секретарь рабочего комитета BDA, отметил, что Пекинский электронный город не раз играл важную роль в истории китайско-французских отношений. Основанный в 1992 году, Пекинский электронный город стал местом, где было учреждено первое китайско-французское совместное предприятие — Beijing Zhongcai Printing Co., Ltd. (BZP), которое в 1993 году подготовило почву для прихода французского капитала и бизнеса в Пекин. В 1995 году вступило в действие Положение о Пекинской зоне технико-экономического развития и установлен контакт с французской фармацевтической компанией Sanofi. В 1997 году компания Schneider Electric открыла свою первую производственную площадку в Пекинском электронном городе, которая к настоящему времени стала самым крупным предприятием компании в мире. С тех пор целый ряд французских компаний, включая Hi-tech Gases (Beijing) Co., Ltd., Air Liquide, Bernard Controls, Sidel и Faurecia, учредили филиалы в Пекинском электронном городе в рамках своей стратегии глобального расширения. Пекинский электронный город — благодатная площадка для успешного бизнеса, где работают более 90.000 предприятий из 62 стран и регионов мира. Предприятия с иностранным капиталом стали свидетелями и активными участниками развития Пекинского электронного города, причем значительную роль в этом процессе сыграли французские компании.

На торжественной церемонии открытия Китайско-французской недели промышленности и культуры девять предприятий с французским капиталом, включая Schneider Electric и Sanofi, были награждены медалью «Партнер по развитию Пекинского электронного города». В общей сложности 16 руководителей таких предприятий, работающих в Пекинском электронном городе, были удостоены памятного знака «Почетный резидент», в том числе Жан-Пьер Шмитт (Jean-Pierre Schmitt), вице-президент по глобальным продажам компании Faurecia, Эндрю Хаппер (Andrew Happer), президент компании HBPO Asia, и Николас Депоортер (Depoorter Nicolas), вице-президент по инжинирингу компании Bosch Rexroth China. Эндрю Хаппер прокомментировал это так: «Медаль ‘Партнер по развитию’ и звание ‘Почетный резидент’ укрепляют наше ощущение сопричастности. За последние 10 лет достижения компании HBPO превзошли все ожидания благодаря бурному развитию автомобильной промышленности в Пекинском электронном городе, а залогом этого успеха стал впечатляющий уровень развития высокотехнологичных отраслей в Пекинском электронном городе».

В программу Китайско-французской недели промышленности и культуры входят разнообразные мероприятия, такие как «Откройте для себя город инноваций» (Discover the Town of Innovation — китайский и французский пресс-тур по Пекинскому электронному городу) и «Город, удобный для жизни» (Livable Town — выставка живописи молодых китайских и французских художников). Эти мероприятия призваны укрепить обмены и взаимопонимание между Китаем и Францией, задействовать гигантский потенциал и резервы возможностей промышленного сотрудничества между двумя странами, способствовать переходу на качественно новый уровень этого сотрудничества и открыть новые горизонты для совместного развития.

За 32-летнюю историю Пекинского электронного города в нем было реализовано 157 проектов 102 компаний из списка Fortune 500 и учреждено в общей сложности 1.273 предприятия с иностранными инвестициями. В 2024 году Пекинский электронный город продолжит внедрение политики «2+X» для иностранных инвестиций, предоставление инновационных услуг для поддержки развития рынка, свои усилия по привлечению иностранного капитала, а также продвижение ускоренных, гибких и оптимизированных моделей обслуживания.