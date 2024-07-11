BingX расширил партнерство с футбольным клубом «Челси»   

Спорт
11 июля 2024

BingX, ведущая криптовалютная биржа, объявила о новом этапе своего партнерства с «Челси». Начиная с сезона Премьер-лиги 2024/25, BingX перейдет от партнера на рукавах к официальному партнеру тренировочной формы мужской команды «Челси».

Чтобы отпраздновать эту веху, BingX запустила  дроны для «сбрасывания» тренировочных комплектов на «Стэмфорд Бридж» – настоящим криптографическим способом.  

Поскольку BingX становится главным спонсором тренировочной формы мужской команды в предстоящем сезоне, это, по мнению компании, значительно укрепит присутствие BingX в мировом спортивном сообществе. 

Пользователи BingX и любители спорта смогут рассчитывать на множество эксклюзивных привилегий и возможностей, включая, помимо прочего, билеты на матчи «Челси», VIP-услуги на матчах и уникальные кобрендинговые подарки. Кроме того, BingX запустит новый трейдерский конкурс, повторяющий трюк со сбросом дронов, что еще больше вовлечет сообщество в концепцию «воздушного сброса». Это соревнование будет включать в себя ежедневные мероприятия по регистрации, где участники смогут получать дропы.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила энтузиазм по поводу развивающегося партнерства: «Мы рады вывести наше сотрудничество с «Челси» на новый уровень в качестве официального партнера по тренировочной одежде мужской команды. Это партнерство является свидетельством нашей общей приверженность неустанному стремлению к совершенству и инновациям. Мы надеемся предоставить нашим пользователям и поклонникам уникальный опыт и возможности, создавая более умное и смелое будущее».

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптобиржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. В 2024 году BingX стал официальным партнером футбольного клуба «Челси» по обмену криптовалютами.

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