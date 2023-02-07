Shamal Holding представляют Baccarat Hotel Residences в Дубае

Shamal Holding, диверсифицированная инвестиционная компания, управляющая уникальным портфелем инвестиций, активов и объектов, объявила о строительстве нового роскошного отеля Baccarat Hotel Residences. Baccarat Hotel & Residences Dubai, открытие которого намечено на 2026 год, станет первым представительством культового бренда в ОАЭ и предложит уровень элегантности, отражающий наследие бренда. Отель является частью нового ультра-роскошного многофункционального комплекса в центре Дубая, что соответствует стремлению Shamal Holding инвестировать в необычное.

Архитектурный шедевр, которым станет Baccarat Hotel & Residences Dubai, вдохновлен хрусталем, создавая величественное присутствие, которое ярко сияет на фоне небоскребов в Даунтауне. Из окон роскошного отеля, расположенного в первой башне, открывается прекрасный вид на Бурдж-Халифа, Дубайскую раму, форт Аль-Фахиди и Дубайский ручей. В отеле будет 144 номера, а также 49 резиденций под брендом Baccarat и четыре изысканных ресторана и точки с напитками.

«Бренд Baccarat, известный своей элегантностью, является одним из самых богатых брендов в секторе роскошных гостиниц, что тесно связано с долгосрочной инвестиционной стратегией Shamal, направленной на создание необычного впечатления в регионе», — заявил директор по управлению портфелями компании Shamal Holding, Абдулла Бинхабтур.

«Дубай известен своим портфолио роскошных отелей, и мы уверены, что этот многофункциональный комплекс станет новым ярким событием как для жителей, так и для гостей города. Мы тесно сотрудничаем с рядом партнеров, создавая этот уникальный проект, и с нетерпением ждем возможности внести свой вклад в развитие гостиничного бизнеса и амбиций Дубая», — продолжил Бинхабтур.

Управление проектом будет осуществляться компанией SH Hotels & Resorts. «Мы рады быть партнерами в строительстве этого необычного отеля и резиденций в одном из лучших туристических направлений в мире,» — заявил председатель правления компании SH Hotels Resorts, Барри Стернлихт. «Бренд Baccarat ценит свет, а где солнце более эффектно, чем на Ближнем Востоке. Наши мастера будут работать над созданием впечатляющей недвижимости, которая займет свое место среди самых почитаемых в мире».

«Наш дебют в Дубае знаменует собой новый захватывающий этап развития бренда Baccarat,» — заявил глава SH Hotels Resorts, Рауль Леаль. «Мы создаем новую индивидуальность в уже замечательном регионе, и мы уверены, что отель станет единственным, незабываемым, роскошным местом в Дубае».

Владелец, Shamal Holding, будет тесно сотрудничать с H&H Development — инвестором, застройщиком и управляющим активами в сфере недвижимости, базирующимся в Дубае. Партнеры собрали наилучшую команду для строительства Baccarat Hotel & Residences, включая непревзойденный архитектурный дизайн известной студии Studio Libeskind и студию дизайна интерьеров 1508 London. Захватывающее дух двухбашенное здание угловатой формы с мерцающими стеклянными фасадами, отражающими песок пустыни, море и солнце, а также изысканный хрусталь Baccarat, создают изысканный знак отличия, который гармонично сочетается с небоскребами Дубая. Благодаря легкому доступу как к новому, так и к старому Дубаю, а также непосредственной близости к Dubai Mall и DIFC, из центра города гости могут быстро и легко добраться до известных мест из мира моды, искусства, еды и развлечений.

«Чтобы установить новый уровень качества и реализовать передовой и вневременной дизайн, каждый наш проект строится с критическим взглядом». заявил глава компании HH Development LLC, Милтос Боссинис. «Бренд Baccarat предоставляет бесценную возможность создать действительно индивидуальный и уникальный проект, который объединит наследие Baccarat с современным духом, энергией и динамичностью Дубая. Мы надеемся на сотрудничество с Shamal Holding и всеми нашими партнерами в рамках проекта, который, несомненно, станет определяющим для отрасли.»

Основанная королем Людовиком XV, компания Baccarat является легендарной французской хрустальной компанией, мастера которой владеют своим ремеслом уже более 250 лет. Имя Baccarat уже давно стало синонимом королевской семьи, королей и королев, султанов и царей, магнатов и современных звезд.