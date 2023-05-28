Shanghai Electric и индонезийские партнеры развивают экологичную стабильную инфраструктуру

Мир
28 мая 2023

Генеральный директор и председатель Shanghai Electric г-жа Лэнг Вэйцин в составе делегации высокого уровня шести крупных шанхайских предприятий во главе с мэром города г-ном Гун Чжэном во время симпозиума по зарубежным инвестициям в Шанхае и Джакарте обсудила и поделилась с местными учреждениями знаниями о работе нескольких электростанций в Индонезии, включая угольную электростанцию Java 7 электростанцию Chilaza и индустриальный парк Qingshan, которые внесли значительный вклад в локальную и глобальную энергетическую безопасность и стабильность, одновременно добиваясь огромных успехов в стремлении к использованию экологически чистой энергии и устойчивости.

«Мы очень гордимся этим недавним сотрудничеством с нашими индонезийскими партнерами. Оно помогает обеспечить энергетическую стабильность, не говоря уже о возможностях трудоустройства и повышении уровня жизни для многих сообществ по всей Индонезии», — сказала Ленг. «Большая часть оборудования, поставляемого, эксплуатируемого и обслуживаемого Shanghai Electric, которое находится в эксплуатации в Индонезии, вносит положительный вклад в местную энергетическую безопасность, способствуя повышению уровня и потребления энергии, а также повышению уровня жизни людей».

Кроме того, развитие бизнеса компании в нескольких областях включает в себя эксплуатацию и техническое обслуживание трех энергоблоков тепловых электростанций в индустриальлном парке Weda Bay, проекте разработки кокса Nanjing Iron and Steel Group с годовой выработкой 2,6 миллионов тонн, а также совместное предприятие с заводом по производству теплообменников для автомобилей.

Инновационные проекты Shanghai Electric в области низкоуглеродной энергетики и решений вносят огромный вклад в развитие местных сообществ в Индонезии

Угольная электростанция Java 7  — это угольная электростанция мощностью 2100 МВт, расположенная в Бантене (Индонезия). Компания Shanghai Electric приступила к строительству проекта в 2016, а затем ввела его в коммерческую эксплуатацию в декабре 2019 г. Chilaza Power Plant, которая управляется и обслуживается компанией Shanghai Electric в течение второго этапа, занимает первое место по эффективности производства электроэнергии среди угольных электростанций на острове Ява в Индонезии. Это выдающееся достижение укрепляет ее положение в качестве ведущей частной электростанции в стране. После своего недавнего подключения к энергосистеме в начале этого месяца объект стал надежным краеугольным камнем, обеспечивающим непоколебимую гарантию стабильности местной энергосистеме. Другой крупный проект — индустриальный парк Qingshan — это первый шаг компании на международный рынок крупномасштабного коксования, и поэтому он имеет большое значение, так как он в полной мере способствует реализации стратегии интернационализации компании Shanghai Electric.

Широкая сфера деятельности Shanghai Electric охватывает производственные линии литиевых аккумуляторов, автозапчастей, крупные линии по производству самолетов, лифтов и компрессоров систем кондиционирования. Пристальное внимание Shanghai Electric к технологическим инновациям и участию в производстве и эксплуатации систем железнодорожного транспорта и другого промышленного оборудования а также комплексных услуг расширяет возможности сотрудничества на международном рынке и развития экологически чистых и низкоуглеродных промышленных технологий во всем мире.

Shanghai Electric активно расширяет свои инженерные предприятия за пределами Китая. Компания реализовала более 100 проектов в секторе энергетики общей контрактной стоимостью свыше 250 млрд юаней (35,76 млрд долл. США), что составляет треть продаж энергетического оборудования за рубежом. Компания также приобрела 100% акций Nedschroef в Нидерландах, расширив свою деятельность в сфере производства высокотехнологичных автомобильных крепежных изделий, и приобрела 100% акций немецкой Broetje Automation, расширив свою деятельность в сфере производства высококачественного авиационного оборудования.

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