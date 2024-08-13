Shanghai Electric объявила о планах по внедрению инноваций в новой энергетике и промышленном оборудовании

На собрании сотрудников подразделений компании, занимающихся НИОКР и технологиями, Технологической конференции 2024 года, прошедшей в глобальной штаб-квартире компании в Шанхае, Shanghai Electric объявила об амбициозных планах повышения самодостаточности в таких сферах, как наука и технологии, особенно в новых развивающихся секторах.

На этой внутренней конференции компания Shanghai Electric также представила новый практический план развития бизнес-подразделений, осуществляющих деятельность в области новой энергетики и промышленного оборудования.

«В сложной глобальной среде, насыщенной как возможностями, так и сложностями, Shanghai Electric в процессе корпоративного развития стремится вывести технологические инновации на новый уровень, — сказал Ву Лэй (Wu Lei), председатель Shanghai Electric. — Для достижения этой цели мы объединяем ресурсы, чтобы развивать экосистему инноваций и определить путь формирования более сильной инженерной команды, как того требует отрасль. Эти усилия являются частью нашей более широкой стратегии по оптимизации нашего инновационного плана будущего роста».

Изложив корпоративные руководящие принципы, которые также согласуются с национальной стратегией Китая по созданию технологически ориентированной экономической модели, г-н Ву также сказал, что Shanghai Electric углубит синергию между предприятиями на уровне группы для ускорения реализации инновационных проектов.

В рамках другого направления развития компании Shanghai Electric приняла трехлетний план действий по содействию росту бизнеса и технологическому прогрессу, внедряя меры по повышению базовой конкурентоспособности путем совершенствования обучения молодых талантов и управления ими. Реализуя двусторонний подход, сочетающий внутренние программы обучения с усилиями по внешнему привлечению кадров, компания стремится привлекать и сохранять исключительных профессионалов в своей области.

В рамках этого плана действий была создана Академия инженеров Shanghai Electric в качестве платформы для развития талантов, предназначенной для развития инженерных кадров, обладающих сильным инновационным потенциалом, а также критически важных навыков и знаний, которые помогают коренным образом менять отрасль.

С 2021 по 2023 год компания Shanghai Electric выделила 17,7 млрд юаней на исследования и разработки, причем 30 % этих инвестиций были направлены на новые развивающиеся сектора, такие как ветровая, солнечная энергетика, хранение водорода, оборудование для автоматизации и промышленное программное обеспечение. Компания продолжила продвигать свою инициативу «Управление проектами инвестиций в НИОКР, рассматриваемое как оценка прибыли», включив 11 новых проектов в 2023 году и расширив поддержку в общей сложности до 50 проектов, которые обеспечили в результате накопленную прибыль в размере 940 млн юаней.

9 апреля Шанхайский университет Цзяотун и компания Shanghai Electric подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью установления долгосрочного устойчивого партнерства, в рамках которого они объединят усилия для создания центра исследований экологически чистого интеллектуального оборудования, работающего над удовлетворением стратегических потребностей общенациональной и шанхайской промышленности посредством технологических инноваций и развития талантов, ориентируясь на индустриализацию инновационных технологий.

За этой инициативой последовал еще один значительный альянс с престижным высшим учебным заведением, который был заключен 23 июля с Университетом Цинхуа. Это партнерство будет ориентировано на совершенствование передовых производственных и низкоуглеродных энергетических решений, потому что оба учреждения работают над созданием инновационных платформ высокого уровня.

«Благодаря четкому и подробному практическому плану компания Shanghai Electric готова стать локомотивом инноваций, стремящимся внести вклад в национальную стратегию и промышленное развитие. За счет целенаправленных усилий в области исследований и разработок и стратегического сотрудничества с лидерами отрасли и научными учреждениями, компания Shanghai Electric стремится достичь своих целей и установить новые отраслевые стандарты, используя партнерские отношения и раздвигая технологические границы в ведущих и новых развивающихся отраслях», — добавил г-н Ву.