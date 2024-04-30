Shanghai Electric опубликовал ESG-отчет с достижениями устойчивого развития в 2023 году

Компания Shanghai Electric опубликовала отчет за 2023 год, посвященный окружающей среде, социальным вопросам и управлению, в котором освещаются ее последние усилия по обеспечению устойчивости в рамках всей корпоративной деятельности в течение года. Последний отчет, восьмой с момента первого выпуска в 2016 году, предлагает обзор технологических вех Shanghai Electric в трех основных областях бизнеса — энергетическом оборудовании, промышленном оборудовании и комплексных услугах, — с помощью которых компания помогает содействовать зеленой, низкоуглеродной трансформации в таких странах, как Китай, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты.

«В Shanghai Electric мы уделяем первоочередное внимание инновациям в области зеленых технологий, ускоряя низкоуглеродное развитие, одновременно ориентируясь на экологические инвестиции в рамках усилий по укреплению нашей роли в решении глобальных проблем климата. В прошлом году мы расширили сотрудничество в области зеленых проектов, охватывающих транспорт, энергетику и инфраструктуру, что помогло стимулировать экономический рост с минимальным воздействием на окружающую среду. В 2023 году компания Shanghai Electric продолжала принимать меры в поддержку «Повестки дня на период до 2030 года» ООН, способствуя международному обмену мнениями по климатическому кризису, поддерживая COP28 и внося эффективный вклад в декарбонизацию», — сказал У Лэй (Wu Lei), председатель Shanghai Electric.

За последний год компания Shanghai Electric увеличила инвестиции в разработку новых технологий и продуктов для декарбонизации и глобальной защиты климата. В 2023 году расходы компании на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) достигли 5,381 млрд юаней, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Новейшее предприятие Shanghai Electric в области технологии гетеропереходов (HJT) и двусторонних модулей N-типа укрепило портфель солнечных продуктов, при этом процент инвестиций в R&B увеличился до 33,5%. Запуск ряда новых продуктов в 2023 году, включая плавающую ветряную турбину мощностью 16 МВт, работающую на платформе Poseidon, контейнерную систему хранения энергии с жидким потоком ванадия мощностью 500 кВт и щелочной электролизер 2000 Нм3/ч, еще больше повысил технологическую мощь Shanghai Electric. Усилия в области R&B позволили компании приобрести 2931 патент.

«2023 год стал годом инноваций для Shanghai Electric. Мы считаем, что технологии являются основной производительной силой, которая продвигает наш бизнес вперед, поэтому мы укрепляем наши позиции в зеленой энергетике, уделяя особое внимание разработке энергетического оборудования, промышленного оборудования и интегрированных услуг для содействия промышленной трансформации и модернизации», — сказал Лю Пин (Liu Ping), президент Shanghai Electric.

В 2023 году компания Shanghai Electric использовала свои стратегические преимущества и отраслевой опыт для предоставления зеленых решений для большего числа энергетических и промышленных компаний, способствуя низкоуглеродной зеленой трансформации и развитию. Компания Shanghai Electric участвовала в строительстве первой в мире атомной электростанции четвертого поколения и сверхкритической угольной генераторной установки с двойным подогревом, которая бьет мировой рекорд по низкому потреблению угля. Кроме того, в этом году был завершен знаковый проект Shanghai Electric, первый в мире проект интеграции плавучего ветрового рыболовства, решения которого расширяют возможности зеленой трансформации в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Пакистане, Сербии, Малайзии, Великобритании, Узбекистане и других странах.

В 2023 году Shanghai Electric инвестировала 30,433 миллиарда юаней в поддержку сельского строительства в Китае за счет пожертвований, сделанных компанией и ее филиалами для улучшения местной инфраструктуры и средств к существованию, достигнув 5,088 миллиона юаней. В Дубае компания Shanghai Electric работала с местными сообществами над разработкой системы управления охраной труда, техникой безопасности и окружающей средой с целью улучшения экологической среды и биоразнообразия в районах, расположенных вблизи солнечного парка Мухаммеда ибн Рашида Аль-Мактума.

Для сообществ вблизи Комплексного проекта угледобывающего и энергетического комбината Thar в Пакистане, пострадавших от стихийных бедствий, Shanghai Electric предоставила кондиционеры и компьютеры, а также построила больницу площадью 10 000 квадратных метров, которую местные жители называют «мобильной больницей». Во время Ураза-байрама 2024 года Shanghai Electric также пожертвовала продукты питания и овощи соседним деревням в рамках своей инициативы по объединению местных общин и продвижению мультикультурализма.