Shanghai Electric провела модернизацию оборудования Ниньбиньской электростанции во Вьетнаме

При содействии Shanghai Electric Ниньбиньская электростанция (Ninh Binh Power Plant), одна из первых электростанций Вьетнама, построенная в городе Ниньбинь, прошла комплексный капитальный ремонт после 45 лет эксплуатации. Благодаря современным технологиям и передовому оборудованию, поставляемому Shanghai Electric, мощность каждого блока четырех паровых турбин была увеличена с 25 МВт до 27 МВт, а проект модернизации, как ожидается, продлит срок эксплуатации электростанции еще на 30 лет.
Введенная официально в эксплуатацию в 1974 году Ниньбиньская электростанция, как одна из основных генерирующих мощностей в северном Вьетнаме, имеет важное значение для поддержания местной инфраструктуры, управления водными ресурсами и экономического роста. Предполагается, что при работе на полную мощность она будет производить для региона около 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.
Ниньбиньская электростанция была построена при поддержке Китая, а Shanghai Electric поставляла все электромеханические системы, котлы и вспомогательное оборудование, которые продолжали работать в условиях высокой нагрузки в течение почти четырех десятилетий, несмотря на отсутствие надлежащего технического обслуживания. Строительство было начато в 1971 году, проект электростанции отличался уникальной полупогружной и полуплавучей конструкцией с ключевыми операционными зонами, расположенными на глубине 11 метров под землей.
«Для предоставления нашим пользователям премиальных услуг и технических решений Shanghai Electric тесно сотрудничачала с Ниньбиньской электростанцией и нашими партнерами во Вьетнаме, создав специальную сервисную команду для облегчения коммуникации», – сказал Ни Юаньпенг (Ni Yuanpeng), директор сервисного отдела подразделения промышленных турбин Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. Турбинная установка. «Мы провели многочисленные технические усовершенствования и преобразования, включая продление срока службы оборудования, модернизацию систем управления, внедрение экологических улучшений и улучшение возможностей котлов для совместного сжигания, которые сыграли решающую роль в проведении комплексной модернизации Ниньбиньской электростанции».
До недавней модернизации турбины значительно превысили запланированный срок службы, что привело к очень сложному износу и старению внутренних компонентов и затруднило точную оценку оставшегося срока службы и производительности каждой детали. Проблема усугублялась отсутствием значительной части технической документации и эксплуатационных данных, что требовало от Shanghai Electric проведения подробного технического планирования и инспекции на месте перед началом проекта. Модернизация увеличила мощность каждой турбины, восстановив ее эффективность до оптимального уровня, максимизировав выходную мощность и улучшив стабильность локальной сети.
Восстановление Ниньбиньской электростанции, важнейшего компонента энергетической инфраструктуры северного Вьетнама, имеет решающее значение для энергетической безопасности страны и ее эко-социального развития. Являясь образцовым проектом в истории энергетической промышленности Вьетнама, электростанция сыграла важную роль в подготовке большого числа специалистов, которые внесли свой вклад в строительство множества электростанций по всему Вьетнаму, включая Виньтанскую и Куангниньскую электростанции (Vinh Tan and Quang Ninh Power Plants), два других крупных проекта Shanghai Electric в стране. Заглядывая в будущее, электростанция стремится использовать возможности для трансформации, а ее будущие проекты направлены на изучение возможностей энергосберегающих обновлений, дополнительных модернизаций и совместного сжигания котлов для повышения производительности электростанции.