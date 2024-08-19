Shanghai Electric провела модернизацию оборудования Ниньбиньской электростанции во Вьетнаме

При содействии Shanghai Electric Ниньбиньская электростанция (Ninh Binh Power Plant), одна из первых электростанций Вьетнама, построенная в городе Ниньбинь, прошла комплексный капитальный ремонт после 45 лет эксплуатации. Благодаря современным технологиям и передовому оборудованию, поставляемому Shanghai Electric, мощность каждого блока четырех паровых турбин была увеличена с 25 МВт до 27 МВт, а проект модернизации, как ожидается, продлит срок эксплуатации электростанции еще на 30 лет.

Shanghai Electric Offers Equipment Upgrades to Vietnam’s Ninh Binh Power Plant, Boosting its Efficiency, Performance, and Longevity with Extended Lifespan by An Additional 30 Years.

Введенная официально в эксплуатацию в 1974 году Ниньбиньская электростанция, как одна из основных генерирующих мощностей в северном Вьетнаме, имеет важное значение для поддержания местной инфраструктуры, управления водными ресурсами и экономического роста. Предполагается, что при работе на полную мощность она будет производить для региона около 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

Ниньбиньская электростанция была построена при поддержке Китая, а Shanghai Electric поставляла все электромеханические системы, котлы и вспомогательное оборудование, которые продолжали работать в условиях высокой нагрузки в течение почти четырех десятилетий, несмотря на отсутствие надлежащего технического обслуживания. Строительство было начато в 1971 году, проект электростанции отличался уникальной полупогружной и полуплавучей конструкцией с ключевыми операционными зонами, расположенными на глубине 11 метров под землей.

«Для предоставления нашим пользователям премиальных услуг и технических решений Shanghai Electric тесно сотрудничачала с Ниньбиньской электростанцией и нашими партнерами во Вьетнаме, создав специальную сервисную команду для облегчения коммуникации», – сказал Ни Юаньпенг (Ni Yuanpeng), директор сервисного отдела подразделения промышленных турбин Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd. Турбинная установка. «Мы провели многочисленные технические усовершенствования и преобразования, включая продление срока службы оборудования, модернизацию систем управления, внедрение экологических улучшений и улучшение возможностей котлов для совместного сжигания, которые сыграли решающую роль в проведении комплексной модернизации Ниньбиньской электростанции».

До недавней модернизации турбины значительно превысили запланированный срок службы, что привело к очень сложному износу и старению внутренних компонентов и затруднило точную оценку оставшегося срока службы и производительности каждой детали. Проблема усугублялась отсутствием значительной части технической документации и эксплуатационных данных, что требовало от Shanghai Electric проведения подробного технического планирования и инспекции на месте перед началом проекта. Модернизация увеличила мощность каждой турбины, восстановив ее эффективность до оптимального уровня, максимизировав выходную мощность и улучшив стабильность локальной сети.

Восстановление Ниньбиньской электростанции, важнейшего компонента энергетической инфраструктуры северного Вьетнама, имеет решающее значение для энергетической безопасности страны и ее эко-социального развития. Являясь образцовым проектом в истории энергетической промышленности Вьетнама, электростанция сыграла важную роль в подготовке большого числа специалистов, которые внесли свой вклад в строительство множества электростанций по всему Вьетнаму, включая Виньтанскую и Куангниньскую электростанции (Vinh Tan and Quang Ninh Power Plants), два других крупных проекта Shanghai Electric в стране. Заглядывая в будущее, электростанция стремится использовать возможности для трансформации, а ее будущие проекты направлены на изучение возможностей энергосберегающих обновлений, дополнительных модернизаций и совместного сжигания котлов для повышения производительности электростанции.