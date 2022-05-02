Shanghai Electric Wind Power Group попала в топ-5 производителей ветряных турбин Китая

Компания Shanghai Electric Wind Power Group (далее — «Shanghai Electric Wind Power» или «компания») вошла в пятерку ведущих производителей ветряных турбин в Китае. Согласно рейтингу 10 ведущих китайских производителей ветряных турбин за 2021 год, составленному BloombergNEF, мощность недавно установленных морских ветряных турбин Shanghai Electric Wind Power превысила совокупную мощность новых установок всех остальных компаний в отрасли.

Рейтинг, ранжирующий китайских производителей ветряных турбин исходя из установленных за 2021 год новых турбин, показывает, что Shanghai Electric Wind Power заняла 5-е место, увеличив ветромощность на 5,18 ГВт, при этом ее доля на китайском рынке достигла 9%. Компания по-прежнему занимает первое место в сегменте морских турбин. Ветромощность установленных ею за 2021 год морских ветряных турбин увеличилась на 4,1 ГВт.

«С учетом сохраняющихся последствий пандемии COVID-19 и жесткой конкуренции на рынке, вызванной надвигающимся прекращением субсидирования морских ветряных электростанций, компания Shanghai Electric Wind Power преодолела трудности и установила многочисленные отраслевые рекорды, завоевав признание со стороны партнеров за исключительную эффективность установки, а также качество продукции и услуг. Эти отраслевые знаки отличия придают нам новый импульс по мере того, как мы продолжаем перестраивать китайский ветроэнергетический сектор в стремлении ускорить достижение целей по прохождению пика углеродных выбросов и обеспечению углеродной нейтральности», — отметила в заявлении компания Shanghai Electric Wind Power.

В 2021 году совокупная ветромощность недавно установленных в Китае систем в общей сложности увеличилась на 55,8 ГВт, преодолев порог в 50 ГВт второй год подряд, при этом по сравнению с 2020 годом показатель снизился на 3%. Китайский ветроэнергетический сектор в настоящее время сталкивается с рыночной неопределенностью, вызванной резким ростом мировых цен на сырьевые товары, а также сбоями в функционировании логистических цепей. Сданные в эксплуатацию морские ветромощности в прошлом году выросли на 351%, составив 14,2 ГВт, в то время как наземные мощности сократились в 2021 году на 23% с пика 2020 года, до 41,6 ГВт.

Компания Shanghai Electric Wind Power, основанная в 2006 году, предлагает услуги, включающие в себя производство ветряных турбин, эксплуатацию и техническое обслуживание ветроэлектростанции, оценку ресурсов ветроэнергетики, инвестиции и разработку ветроэлектростанции с применением цифровых технологий, управление активами в сфере ветроэнергетики, интеллектуальную энергетику и пр. Портфолио компании включает в себя ветряные турбины мощностью от 1,25 до 10 МВт.

За последние полтора десятилетия компания стала крупнейшим производителем морских ветротурбин в Китае, укрепив свои лидирующие позиции в мировом секторе новой энергетики. В мае 2021 года Shanghai Electric Wind Power провела первичное публичное размещение (IPO) на площадке Science and Technology Innovation Board Шанхайской фондовой биржи, с помощью которого компания сможет дополнительно расширить инвестиции в исследования и разработки по своим основным технологиям.

В прошлом году компания Shanghai Electric Wind Power также представила миру свою платформу Petrel SEW11.0-208. Эта флагманская безредукторная турбина, на которую компания зарегистрировала свое полноценное право интеллектуальной собственности, обладает паспортной мощностью 11 МВт — максимальной для турбин такого типа в Азии, что знаменует собой существенный прорыв китайских новаторов в сфере технологий, связанных с морскими ветроэлектростанциями.

Компания Shanghai Electric Wind Power сделала разработку передовых технологий краеугольным камнем своей стратегии и стремится к сотрудничеству с ведущими ветроэнергетическими компаниями в надежде на совместное развитие глобального сектора новой энергетики. В настоящее время компания расширяет свои партнерства как в сфере генерации, так и в сфере производства турбин, и уделяет основное внимание разработке ветроэлектростанций с цифровыми технологиями и интеллектуальным операциям по эксплуатации и техническому обслуживанию, трансформируясь таким образом в поставщика комплексных услуг. Компания Shanghai Electric Wind Power, стремящаяся стать ветроэнергетической компанией мирового класса, расширяет свое глобальное присутствие, поставляя свои высококачественные продукты и услуги клиентам по всему миру.