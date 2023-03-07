Shanghai Electric завершила теплоэнергетический проект Thar Block-1 в Пакистане

Комплексный проект угледобывающего и энергетического комбината Thar Block-1, реализуемый компанией Shanghai Electric в Пакистане, официально вступил в коммерческую эксплуатацию 5 февраля 2023 г. после успешного комплексного опробования в течение 168 часов работы с полной нагрузкой. Этот объект будет ежегодно обеспечивать местную электросеть экологически чистой электроэнергией в объеме около 9 млрд киловатт-часов, что позволит удовлетворить потребности в электроэнергии почти 4 миллионов домохозяйств.

«Проект представляет собой первый проект Shanghai Electric по схеме строительство-владение- эксплуатация (BOO), разработанный, построенный и эксплуатируемый с общим объемом инвестиций около 3 млрд долларов США. С момента начала строительства в марте 2019 года мы рады возможности эффективно решить проблему нехватки электроэнергии на местах с помощью наших технологий и комплексных решений. Благодаря сотрудничеству с местными заинтересованными сторонами и использованию местного топлива мы вносим значительный вклад в снижение цен на энергоносители, совершенствование структуры энергетики, смягчение кризиса импорта энергии и укрепление национальной энергетической безопасности», — заявил глава компании Thar Coal Block-I Power Generation Дунхай Мэн (Donghai Meng).

Проект, суммарная мощность которого составляет 1320 МВт, использует ресурсы угольного разреза, где ежегодно добывается 7,8 миллионов тонн лигнита (бурого угля). Данный проект включает в себя оборудование с передовыми технологиями, включая мощные паровые турбины, генераторы, котлы вертикального типа, нагреватели высокого давления, нагреватели низкого давления, конденсаторы, 108 поддерживающих электродвигателей, воздуходувки, дымососы, охлаждающие дымоходы, вентиляторы и низкотемпературные экономайзеры производства Shanghai Electric. Он послужит эталоном использования энергии региона Тар в будущем благодаря специально разработанной технологии, соответствующей потребностям Пакистана в местном ископаемом топливе.

Поддержка местного населения

Проект Thar не только представляет собой важную веху в развитии Shanghai Electric, но и способствует социально-экономическому развитию местного сообщества. Помимо предоставления более 15 000 рабочих мест во время строительства и уплаты налогов в размере более 120 млн долл. США, в рамках этого проекта была организована профессиональная подготовка местных работников и пожертвованы средства на создание школы китайского языка для международного культурного обмена. Это стремление к улучшению жизни местного населения, защите окружающей среды и содействию экономическому развитию принесло новую жизнеспособность в регион Тар, продемонстрировав приверженность Shanghai Electric созданию проектов, расширяющих возможности местных общин.

Данный проект является свидетельством приверженности Shanghai Electric сотрудничеству с местными заинтересованными сторонами в разработке долгосрочных и экологически безопасных решений и предусматривал проведение многочисленных раундов обсуждений и консультаций с местными органами власти, старостами деревень и местными представителями для обеспечения стабильного электропитания на протяжении всего жизненного цикла угольного разреза. В целях содействия экологически безопасному строительству угольного разреза была принята система спринклерного орошения. Этот проект также помог местным органам власти переселить коренные народы, проживающие в зоне горнодобычи, улучшить условия их жизни и предоставить им доступ к чистой воде и электроэнергии. Уделяя приоритетное внимание локальному сотрудничеству и устойчивому развитию, Shanghai Electric задает новый стандарт ответственных решений в области энергетики.