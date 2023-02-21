SHEIN запускает коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023

SHEIN, глобальный интернет-магазин модных товаров, товаров для красоты и образа жизни, представил на SHEIN.com свою коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023. Независимо от места назначения, # SHEINforAll предлагает варианты стилей на любой случай. Независимо от того, путешествуете ли вы по тропическим местам, лежите на пляже или совершаете однодневную экскурсию, коллекция SHEIN’s Весна/Лето обеспечит каждому уверенность в себе.

Дебют новых коллекций от SHEIN BAE, SHEIN BASICS, SHEIN Belle, SHEIN BIZwear, SHEIN DAZY, SHEIN EZwear, SHEIN FIT+, SHEIN Frenchy, SHEIN ICON, SHEIN MOD, SHEIN Modely, SHEIN SXY, SHEIN VCAY, Emery Rose, MOTF и ROMWE; SHEIN призывает всех находить стили, которые верны им самим.

SHEIN BAE: Собственная ночь

Собственная ночь SHEIN BASICS: Предметы вашего гардероба

Предметы вашего гардероба SHEIN BELE: мода на праздники

мода на праздники SHEIN BIZwear: Современный офисный шик

Современный офисный шик SHEIN ДЭЗИ: без труда. Круто. Гламур.

без труда. Круто. Гламур. SHEIN EZwear: Легкая одежда. Легкая жизнь.

Легкая одежда. Легкая жизнь. SHEIN FIT +: Следите за модой. Почувствуйте себя в соответствии с требованиями +

Следите за модой. Почувствуйте себя в соответствии с требованиями + SHEIN Frenchy: Муза стиля во французской моде

Муза стиля во французской моде SHEIN ICON: Икона в процессе создания

Икона в процессе создания SHEIN MOD: Яркий. Ретро. Веселье.

Яркий. Ретро. Веселье. SHEIN Modely: Современность с элегантным акцентом

Современность с элегантным акцентом SHEIN SXY: Пышные. Сексуальный. Уверенный.

Пышные. Сексуальный. Уверенный. SHEIN VACAY: ваш первый курорт в стиле отпуск

ваш первый курорт в стиле отпуск Emery Rose: Легкий. Удобно. Свободный дух.

Легкий. Удобно. Свободный дух. MOTF: Натуральный шик

Натуральный шик ROMWE: Эстетика на замке

SHEIN — глобальный интернет-магазин моды и стиля жизни, стремящийся сделать красоту моды доступной для всех.