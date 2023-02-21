SHEIN запускает коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023

Мир
21 февраля 2023

SHEIN, глобальный интернет-магазин модных товаров, товаров для красоты и образа жизни, представил на SHEIN.com свою коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023. Независимо от места назначения, # SHEINforAll предлагает варианты стилей на любой случай. Независимо от того, путешествуете ли вы по тропическим местам, лежите на пляже или совершаете однодневную экскурсию, коллекция SHEIN’s Весна/Лето обеспечит каждому уверенность в себе.

Дебют новых коллекций от SHEIN BAE, SHEIN BASICS, SHEIN Belle, SHEIN BIZwear, SHEIN DAZY, SHEIN EZwear, SHEIN FIT+, SHEIN Frenchy, SHEIN ICON, SHEIN MOD, SHEIN Modely, SHEIN SXY, SHEIN VCAY, Emery Rose, MOTF и ROMWE; SHEIN призывает всех находить стили, которые верны им самим.

  • SHEIN BAE: Собственная ночь
  • SHEIN BASICS: Предметы вашего гардероба
  • SHEIN BELE: мода на праздники
  • SHEIN BIZwear: Современный офисный шик
  • SHEIN ДЭЗИ: без труда. Круто. Гламур.
  • SHEIN EZwear: Легкая одежда. Легкая жизнь.
  • SHEIN FIT +: Следите за модой. Почувствуйте себя в соответствии с требованиями +
  • SHEIN Frenchy: Муза стиля во французской моде
  • SHEIN ICON: Икона в процессе создания
  • SHEIN MOD: Яркий. Ретро. Веселье.
  • SHEIN Modely: Современность с элегантным акцентом
  • SHEIN SXY: Пышные. Сексуальный. Уверенный.
  • SHEIN VACAY: ваш первый курорт в стиле отпуск
  • Emery Rose: Легкий. Удобно. Свободный дух.
  • MOTF: Натуральный шик
  • ROMWE: Эстетика на замке

SHEIN — глобальный интернет-магазин моды и стиля жизни, стремящийся сделать красоту моды доступной для всех.    

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