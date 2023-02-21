SHEIN запускает коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023

SHEIN, глобальный интернет-магазин модных товаров, товаров для красоты и образа жизни, представил на SHEIN.com свою коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023. Независимо от места назначения, # SHEINforAll предлагает варианты стилей на любой случай. Независимо от того, путешествуете ли вы по тропическим местам, лежите на пляже или совершаете однодневную экскурсию, коллекция SHEIN’s Весна/Лето обеспечит каждому уверенность в себе.
Дебют новых коллекций от SHEIN BAE, SHEIN BASICS, SHEIN Belle, SHEIN BIZwear, SHEIN DAZY, SHEIN EZwear, SHEIN FIT+, SHEIN Frenchy, SHEIN ICON, SHEIN MOD, SHEIN Modely, SHEIN SXY, SHEIN VCAY, Emery Rose, MOTF и ROMWE; SHEIN призывает всех находить стили, которые верны им самим.
- SHEIN BAE: Собственная ночь
- SHEIN BASICS: Предметы вашего гардероба
- SHEIN BELE: мода на праздники
- SHEIN BIZwear: Современный офисный шик
- SHEIN ДЭЗИ: без труда. Круто. Гламур.
- SHEIN EZwear: Легкая одежда. Легкая жизнь.
- SHEIN FIT +: Следите за модой. Почувствуйте себя в соответствии с требованиями +
- SHEIN Frenchy: Муза стиля во французской моде
- SHEIN ICON: Икона в процессе создания
- SHEIN MOD: Яркий. Ретро. Веселье.
- SHEIN Modely: Современность с элегантным акцентом
- SHEIN SXY: Пышные. Сексуальный. Уверенный.
- SHEIN VACAY: ваш первый курорт в стиле отпуск
- Emery Rose: Легкий. Удобно. Свободный дух.
- MOTF: Натуральный шик
- ROMWE: Эстетика на замке
SHEIN — глобальный интернет-магазин моды и стиля жизни, стремящийся сделать красоту моды доступной для всех.