SHEIN запускает программу evoluSHEIN by Design с бразильской суперзвездой Аниттой

Компания SHEIN, глобальный интернет-магазин товаров для моды, красоты и образа жизни, сегодня объявила о сотрудничестве с мировой поп-звездой Аниттой для выпуска evoluSHEIN x Anitta, первой совместной продукции в рамках инициативы evoluSHEIN by Design компании SHEIN, ускорившей использование более экологичных материалов и ответственной практики производства в масштабах всей компании. Компания SHEIN работает над снижением воздействия своей продукции на окружающую среду, стремясь к тому, чтобы к 2030 году бóльшая часть продукции под брендом SHEIN соответствовала стандарту evoluSHEIN by Design, поощряя ответственных поставщиков и повышая осведомленность поклонников своей моды по всему миру.

«Я рада тому, что компания SHEIN делает важный шаг к устойчивому развитию и снижению общего воздействия на окружающую среду, — заявила Анитта. — Мы все хотим выглядеть великолепно, отдавая при этом должное планете и населяющим ее людям».

В новой коллекции представлены три ключевых программы компании SHEIN, запущенные в прошлом году с использованием экологичных материалов.

Фасоны, изготовленные из переработанного полиэстера, способствуют отказу от первичного полиэстера и реализации стратегии декарбонизации SHEIN.

Фасоны из вискозы, безопасной для леса, являются частью обязательства SHEIN по получению древесных волокон от поставщиков, которые не подвергают опасности жизненно важные древние леса.

Несколько фасонов ограниченного тиража изготовлены с использованием остатков тканей других модных брендов, что дает новую жизнь излишкам высококачественных тканей, не позволяя им отправиться на свалку или на сжигание.

Каждая деталь изготавливается в соответствии со стандартом evoluSHEIN by Design, требующим, чтобы одежда по меньшей мере на 30% состояла из предпочтительных материалов и производилась поставщиками, прошедшими проверку на соответствие высоким социальным и экологическим требованиям посредством стороннего аудита. Все изделия этой коллекции поставляются в упаковке из вторичного сырья.

«evoluSHEIN by Design поддерживает циклическую систему, которая снижает образование текстильных отходов и сокращает потребление нового сырья, — заявила директор по устойчивому развитию компании SHEIN Кейтрин Уотсон (Caitrin Watson). — Мы стремимся к дальнейшему снижению воздействия нашей продукции на окружающую среду при сотрудничестве с другими лидерами отрасли в целях продвижения экономики замкнутого текстиля. Запуск этой коллекции вместе с Аниттой дает возможность продвигать альтернативные и осознанные варианты выбора модной одежды, вовлекая клиентов в нашу программу evoluSHEIN».

По мере развития компании SHEIN для построения привлекательной моды будущего, доступной для всех, программа evoluSHEIN by Design затрагивает многие приоритетные задачи. К числу этих приоритетов относятся ответственный подбор материала, оптимизация ресурсной эффективности и возможности замкнутого цикла, а также улучшение условий жизни по всему миру. Эти цели, среди прочего, изложены в Дорожной карте evoluSHEIN — целостном подходе компании SHEIN к решению важнейших социальных и экологических проблем, с которыми сегодня сталкивается индустрия моды.