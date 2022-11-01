Шесть ключевых мер, предлагаемых министрами здравоохранения, в преддверии саммита G20 

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1 ноября 2022

28 октября 2022 года министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин (Budi Gunadi Sadikin) закрыл проходившее на Бали второе совещание министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20). Эта встреча является кульминацией проводившихся в странах «Большой двадцатки» дискуссий по вопросам, связанным с укреплением глобальной архитектуры здравоохранения и повышения эффективности мер по профилактике, обеспечению готовности и реагированию на пандемии.

G20 Health Ministers Meeting Produced Key Actions to Strengthen Global Health Architecture

Вопреки текущей геополитической напряженности, получившей широкое отражение в ходе трехдневных встреч, государства-члены G20 сохраняют твердую приверженность поиску общего решения глобальных проблем в области здравоохранения. Эту приверженность подчеркнул Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин, который в своем выступлении в частности сказал: «Несмотря на наши разногласия, государства-члены G20 собрались вместе, чтобы говорить на одном языке — языке гуманизма, языке здоровья, который не знает границ».

Итогом встречи стал технический документ, который будет вынесен на рассмотрение участников намеченного на середину ноября Саммита лидеров «Большой двадцатки». В документ были включены шесть следующих ключевых мер. В результате реализации программы Health Track был создан и запущен фонд борьбы с пандемией. Члены «Большой двадцатки» обязуются продолжать и углублять работу в рамках совместной целевой группы по финансам и здравоохранению (JFHTF) и призывают все государства G20 развивать основные конкретные достижения Фонда борьбы с пандемией, известного ранее как Фонд финансовых посредников (FIF), в области профилактики, обеспечения готовности и реагирования на пандемии. После завершения оценки итогов реализации инициативы ACT-A (Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) страны

G20 должны продолжить играть ведущую роль в формировании структур для обеспечения готовности механизмов реагирования на будущие пандемии.

За период председательства Индонезии государствам-членам «Большой двадцатки» удалось добиться прогресса в области геномного надзора, который должен послужить основой для проведения и совершенствования постоянного эпидемиологического надзора, представляющего собой важнейший элемент системы профилактики, обеспечения готовности и реагирования на пандемии.

Следует развивать дальнейшее глобальное сотрудничество в целях закрепления успехов, достигнутых в рамках существующих систем выдачи разрешений на перелеты в период пандемии при одновременном переходе к их унификации.

Необходимо провести анализ недоработок и картирование существующих и формирующихся научно-исследовательских и производственных сетей. Эту задачу «Большой двадцатке» предстоит решить в период предстоящего председательства Индии.

Членам «Большой двадцатки» предстоит решить ряд дополнительных конкретных задач, которые также рассматривались в ходе встречи министров здравоохранения стран G7. В их число входят увеличение финансирования борьбы с туберкулезом; реализации инициативы «Единое здоровье» (One Health) и укрепление потенциала по профилактике, выявлению и реагированию на устойчивость к антимикробным препаратам.

На следующем саммите лидеров G7 Индонезия передаст председательство Индии, которая возглавит усилия стран «Большой двадцатки» по развитию и укреплению глобальной архитектуры здравоохранения.

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