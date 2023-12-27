Шины KAMA TYRES признаны одними из лучших в России

Продукция KAMA TYRES вошла в перечень победителей федерального конкурса программы «100 лучших товаров России» по итогам 2023 года. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» лауреатами была названа продукция предприятий ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».

«KAMA TYRES уже более полувека выпускает надежную и востребованную продукцию, регулярно расширяя и пополняя ассортимент. И модели KAMA FLAME M/T и Forza Mix A – одни из наших последних новинок, качество и эксплуатационные характеристики которых по достоинству были оценены комиссией «100 лучших товаров России»», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Лауреатами федерального конкурса стали шина повышенной проходимости для кроссоверов и внедорожников 225/75R16 KAMA FLAME M/T, которая выпускается в ПАО «Нижнекамскшина», и шина пневматическая 315/80R22.5 модели Forza Mix A производства ООО «Нижнекамский завод грузовых шин».

Дипломантами всероссийского конкурса стали летняя легкогрузовая шина 185/75R16C KAMA TRACE, предназначенная для эксплуатации на легких грузовиках и шина модели NF102 KAMA PRO размера 315/70 R 22,5.

Победа во всероссийском конкурсе дает право производителю на протяжении двух лет наносить знак «100 лучших товаров России» на упаковку и размещать его в документации к товару. Награды победителям вручат на торжественной церемонии с участием руководства Татарстана в декабре этого года.

В этом году исполнилось 50 лет со дня выпуска на нижнекамском шинном производстве первой продукции – камера для автомобиля «Жигули», и 45 лет с даты выпуска первой продукции на заводе грузовых шин. KAMA TYRES сегодня – один из ведущих российских производителей шин. По итогам 2022 года доля предприятия, например, в сегменте ЦМК шин составляет 28%. Лидерами продаж в структуре реализации продукции бренда KAMA стали линейки NR 202 (для комплектации задней оси грузового транспорта) и NT 202 (для эксплуатации на прицепной оси грузовых прицепов и полуприцепов). Недавно KAMA TYRES расширил модельный ряд торговой марки FORZA бюджетного сегмента: в серийное производство запущены модели REG S и REG D. Это позволит еще больше укрепить позиции нижнекамского производителя шин на отечественном рынке.