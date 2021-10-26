Шипованные Viatti Brina Nordico успешно прошли ресурсный тест

Эксперты тематического YouTube-канала «Программа Автомобиль» провели ресурсный тест зимних шипованных шин Viatti Brina Nordico, выпускаемых на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Авторы площадки также включили данную линейку в список рекомендуемых моделей зимнего сезона 2021–2022.

Эксперты приобрели комплект легковых зимних шипованных шин Viatti Brina Nordico для комплектации Chevrolet Lacetti по рекомендации подписчиков YouTube-площадки «Программа Автомобиль». По итогам эксплуатации автор канала Сергей Писарев отметил минимальный износ, крепкую боковину, а также другие характеристики шин: «Протектор смотрится почти новым. И, конечно, отмечу, что ни на какие грыжи даже намека нет. В снег совсем не боялись заехать. Протектор работает хорошо. Претензий к шинам нет. Даже к шуму. Думали, что гула от шипов будет побольше».

Также эксперты «Программа Автомобиль» напомнили подписчикам канала о правилах эксплуатации новых шипованных шин – следует обязательно провести их обкатку. Это способствует правильной усадке шипов и минимизирует их потерю, поможет избежать раннего износа шин, и, как следствие, при правильных условиях хранения, шины прослужат автовладельцу не один сезон.

«В прошлом зимнем сезоне мы катали комплект Viatti Brina Nordico. После обкатки мы начали преимущественную эксплуатацию. И вот спустя 7000 км пробега смотрю на шины, и все, подчеркну, все шипы на месте. Даже на передних колесах. Я много раз говорил, но сегодня повторюсь: когда читаете отзывы в Интернете, нужно понимать, что у всех разные машины, все ездят по-разному, у всех разные условия эксплуатации. Поэтому, если читаете, что кто-то потерял сколько-то шипов, это не означает, что у вас будет то же самое. У нас не потерялось ни одного шипа», – рассказал Сергей Писарев.

Рекомендации экспертов KAMA TYRES по обкатке новых шипованных шин: чтобы шипы заняли устойчивое положение в посадочной лунке, первые 400–500 километров желательно проехать в спокойном режиме, не совершая резких маневров и торможений, плавно разгоняться и аккуратно входить в повороты; скоростной режим – 70 км/ч.

Зимние шипуемые легковые Viatti Brina Nordico являются оптимальным выбором для использования в условиях русской зимы – сохраняют свои эксплуатационные свойства как при сильных морозах, так и при плюсовой температуре. За счет ассиметричного рисунка протектора с дополнительным рядом шипов по краям, данные шины обеспечивают хорошее сцепление как на льду, так и при движении по снегу. Приобрести шины Viatti Brina Nordico можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ktxg2eHvFrs

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/