Шкаф-купе: преимущества и недостатки

На сегодняшний день дизайн и конструкционные особенности мебели должны соответствовать сохранению визуальной привлекательности без потери функциональности. Данные характеристики касаются и шкафов, которые устанавливаются в комнатах разного назначения для сортировки и хранения вещей.

Основные виды шкафов-купе

Изделия принято отличать по способам установки:

Встроенный шкаф-купе. Сохраняют максимальной объём из-за того, что устанавливаются в нишу. Представляют собой удобные полки и отсеки, закрывающиеся не нараспашку, а вбок. Полувстроенный шкаф-купе. Различия по сравнению с другими видами в том, что данный шкаф не имеет задней стенки, однако не монтируется в нишу целиком. Может присоединяться к стенам только с одной или нескольких сторон. Корпусный шкаф-купе. Является мобильной конструкцией из каркаса и четырех панелей. Сохраняет место в комнате за счет раздвижных дверей, в отличие от шкафов с распашными дверками.

Недостатки мебели с дверями «купе»

Встроенные и полувстроенные варианты нельзя перемещать в комнате, менять или переустанавливать можно только путем демонтажа. Мобильные шкафы так или иначе могут забирать пространство в помещении, даже с учетом удобных дверей, для которых не нужно освобождать дополнительного места.

Ключевые преимущества

Благодаря широким возможностям выбора дизайна, можно подобрать изделие, визуально подходящее интерьеру любой комнаты: спальни, детской, гостиной. Эргономичность конфигураций позволяет вмещать максимум одежды, белья и иных предметов. Изделия изготавливаются из прочных материалов и фурнитур, благодаря чему шкафы служат на протяжении длительного времени. Корпусный, встроенный или полувстроенный шкаф-купе в Москве можно приобрести на заказ от проверенных мебельных фабрик. Надежные компании изготовителей позволяют создать наиболее подходящие предметы интерьера, идеально соответствующие размерам помещения и полностью отвечающие вкусовым предпочтения клиента в дизайне.