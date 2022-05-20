Шкаф-купе: преимущества и недостатки

На сегодняшний день дизайн и конструкционные особенности мебели должны соответствовать сохранению визуальной привлекательности без потери функциональности. Данные характеристики касаются и шкафов, которые устанавливаются в комнатах разного назначения для сортировки и хранения вещей.
Основные виды шкафов-купе
Изделия принято отличать по способам установки:
- Встроенный шкаф-купе. Сохраняют максимальной объём из-за того, что устанавливаются в нишу. Представляют собой удобные полки и отсеки, закрывающиеся не нараспашку, а вбок.
- Полувстроенный шкаф-купе. Различия по сравнению с другими видами в том, что данный шкаф не имеет задней стенки, однако не монтируется в нишу целиком. Может присоединяться к стенам только с одной или нескольких сторон.
- Корпусный шкаф-купе. Является мобильной конструкцией из каркаса и четырех панелей. Сохраняет место в комнате за счет раздвижных дверей, в отличие от шкафов с распашными дверками.
Недостатки мебели с дверями «купе»
Встроенные и полувстроенные варианты нельзя перемещать в комнате, менять или переустанавливать можно только путем демонтажа. Мобильные шкафы так или иначе могут забирать пространство в помещении, даже с учетом удобных дверей, для которых не нужно освобождать дополнительного места.
Ключевые преимущества
Благодаря широким возможностям выбора дизайна, можно подобрать изделие, визуально подходящее интерьеру любой комнаты: спальни, детской, гостиной. Эргономичность конфигураций позволяет вмещать максимум одежды, белья и иных предметов. Изделия изготавливаются из прочных материалов и фурнитур, благодаря чему шкафы служат на протяжении длительного времени. Корпусный, встроенный или полувстроенный шкаф-купе в Москве можно приобрести на заказ от проверенных мебельных фабрик. Надежные компании изготовителей позволяют создать наиболее подходящие предметы интерьера, идеально соответствующие размерам помещения и полностью отвечающие вкусовым предпочтения клиента в дизайне.