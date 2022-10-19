«Школа мечты» под заказ президента

Формула «школа должна быть такой, какой ее хотят видеть ученики, педагоги и родители», озвученная президентом России Владимиром Путиным, в проекте «Школа мечты» получает свое реальное воплощение.

Министр просвещения поддержал идею опроведении всероссийского конкурса дизайн проектов перезагрузки школьных пространств «Школа мечты».

Идея возникла в ходе общения Министра просвещения Сергея Кравцова с участниками одноименной экспедиции, которая стартовала на этой неделе в рамках проекта «Открываем Россию заново» при поддержке Общественной палаты РФ.

В России стартовала уникальная межвузовская студенческая экспедиция «Школа мечты». Команда из 15 студентов, будущих архитекторов и дизайнеров, которые прошли конкурсный отбор среди более чем 300 претендентов отправилась в экспедицию по лучшим школам страны,чтобы изучить передовой опыт создания современных образовательных пространств. Задача экспедиции сделать ребят амбассадорами нового подхода к ремонту российских школ и применить полученные ими знания на практике. Студенты приехали в Москву из Владивостока, Нальчика, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Уфы, Сыктывкара, Читы, Екатеринбурга и других городов. Каждый — со своим взглядом на то, какой могла бы быть «школа мечты».

В день старта экспедиции участники встретились с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Идеолог проекта «Школы мечты» — Наталья Кравченко, руководитель федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры, председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты.

«Ожидания от программы капитального ремонта у детей и родителей очень высоки, все ждут буквально перезагрузки школы. Для решения этой задачи нужны профессионалы – архитекторы и дизайнеры современных образовательных пространств. В стране таких специалистов сегодня явно недостаточно. Услуги дизайн-бюро, работающих в этом сегменте, как правило, не доступны массовой школе– поделилась Наталья Кравченко. – В России почти 70 вузов готовят по направлению «Архитектура», но специализированная магистратура с акцентом на школьные пространства — всего одна в МГПУ. Надо использовать студенческий креативный ресурс для того, чтобы помочь российской школе обрести новое, более современное звучание. Нужен механизм массового вовлечения талантов в решение этой задачи. Студенческая экспедиция «Школа мечты» – как образовательный практико-ориентированный интенсив — это только начало, пилот. Мы предложили Министерству запуск Всероссийского архитектурного студенческого конкурса проектов модернизации школьных пространств».

По словам Натальи Кравченко, программа «Школа мечты» предлагает участникам экспедиции ознакомиться с передовым опытом создания лучших школ страны, увидеть тренды, пообщаться с ведущими экспертами и применить эти знания на практике, переосмыслив пространства давно построенных школ, в том числе, в ходе федеральной программы по капремонту, предложив свои решения.

Участники экспедиции уже разрабатывали свои дизайн-проекты в государственных и частных школах, проектировали здания школ с учетом различного климата на территории России, в том числе для регионов, где дети ходят в школу в условиях крайне низких температур. Среди основных идей «перезагрузки» — изменение цветовых решений школ, особенно помещений начального блока, внимание к общественным пространствам (рекреациям) как ответу на желание детей общаться, создание развивающих школьных пространств, которые могут «пересобираться» под конкретную задачу, организация психологически комфортных зон уединения для детей, зон двигательной активности, а также вовлечение менеджмента школ в повышение энергоэффективности зданий за счет современных технологий. Особо отметили значение естественного освещения и экологичности пространств.

На удивление, именно об этом в своих работах говорили и юные «заказчики» — ученики школы «Старт». У детей есть запрос на креативную школу, где можно общаться и можно отдыхать от общения, свободно управлять пространством, а нехватка контакта с природой компенсируется экозонами внутри школы.

Участники проекта «Школа мечты» начали свой исследовательский путь с экспедиции в школу «Летово» и гимназию им. Примакова, где в ходе открытого разговора с Министром просвещения Сергеем Кравцовым о задачах развития российской школы обсудили идеюзапуска всероссийского конкурса для молодых архитекторов и дизайнеров по проектированию комфортной и функциональной образовательной среды в учебных заведениях.

«Нужно сделать так, чтобы опыт создания современных образовательных пространств стал доступен массовой школе. Участники экспедиции «Школа мечты» вышли с инициативой всероссийского конкурса проектов преобразования российских школ для молодых специалистов, будущих архитекторов и дизайнеров. Министерство готово поддержать эту идею. Молодежь хочет работать над реальными проектами и сейчас удачный момент – в России полным ходом идет беспрецедентная по масштабам программа «Модернизация школьных систем образования». За 5 лет будет отремонтировано больше 7300 школ. У ребят есть возможность реализовать себя в этих проектах и помочь конкретным школам стать лучше, комфортнее, современнее. В этом мы можем помочь – связать регионы, компании и профильные образовательные организации. Важно, чтобы ребята могли увидеть воплощение своих идей», – сказал Сергей Кравцов.

Он обратил внимание, что современные архитектурные и дизайнерские решения необходимы в организациях всех уровней системы образования – в детских садах, школах, колледжах.

На разговор с министром участники экспедиции «Школа мечты» пришли с креативными идеями и опытом первых проектов. В роли «функциональных заказчиков» на встрече выступили школьники – юные архитекторы и дизайнеры из московской детской школы искусств «Старт», а также учителя. Победитель конкурса «Учитель года России – 2022» Дмитрий Лутовинов поделился, что школе № 16 подмосковного Орехово-Зуева, где он преподает историю, в следующем году предстоит капитальный ремонт и помощь молодых грамотных специалистов-дизайнеров была бы бесценна.

Формула «школа должна быть такой, какой ее хотят видеть ученики, педагоги и родители», озвученная президентом России Владимиром Путиным, в проекте «Школа мечты» получает свое реальное воплощение.

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