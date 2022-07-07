Школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, пройдет в Оренбурге

14 июля в Оренбурге состоится школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в Оренбургской области (Комплекс мер, Мероприятие) в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Поэтапное внедрение Комплекса мер является одним из ключевых мероприятий Федерального проекта «Старшее поколение» и направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой и активной жизни до 67 лет, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Падения и переломы являются ключевыми гериатрическими синдромами, значительно ухудшающими качество жизни и прогноз автономности людей пожилого и старческого возраста. Профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста является стратегической задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни пожилого человека и его независимости от посторонней помощи, а также сокращения экономических затрат на здравоохранение и социальную поддержку.

В программе Мероприятия освещаются основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

В работе школы примут участие Татьяна Савинова, министр здравоохранения Оренбургской области, Наталья Шокурова, главный внештатный специалист гериатр Оренбургской области, Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (РГНКЦ), главные специалисты по гериатрии, терапии и общей врачебной практике (семейная медицина), медицинской профилактике, эндокринологии, анестезиологии-реаниматологии, ревматологии, травматологии-ортопедии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, офтальмологии, участвующих в реализации Комплекса мер. Планируется к участию в Мероприятии 170 медицинских специалистов Оренбургской области.

Программа мероприятия подана на аккредитацию в Координационный Совет НМО по специальностям: гериатрия, лечебное дело, общая врачебная практика (семейная медицина), организация здравоохранения и общественное здоровье, ревматология, скорая медицинская помощь, терапия, травматология и ортопедия, физическая и реабилитационная медицина, эндокринология.

Для получения 6 (шести) баллов участнику необходимо:

— пройти регистрацию на сайте https://rgnkc.ru/fp-starshee-pokolenie/meropriyatiya/ и на стойке регистрации;

— принять участие на всех докладах мероприятия.

Мероприятие состоится в отеле «Hilton Garden Inn Orenburg», г. Оренбург, ул. Маршала Жукова д. 26, время начала — 09.00

Во время мероприятия у участников будет возможность задать вопросы докладчикам.

Участие в мероприятии – бесплатное.

При поиске мероприятия на сайте edu.rosminzdrav.ru необходимо корректно ввести название и дату мероприятия.