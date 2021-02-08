Школьники столицы презентуют социальные проекты в рамках онлайн-фестиваля

Целевой аудиторией грядущего московского онлайн-фестиваля социальных проектов являются школьники мегаполиса. Его проведение будет организовано 24 февраля на базе МЦРКПО под эгидой «Молодежного профильного клуба». Как планируют организаторы, ребятам удастся проявить творческие способности, приобрести навыки командной работы, а также отточить лидерские качества. Им предлагается индивидуально или в командном формате презентовать авторские инициативы в области культуры, экологии, здорового образа жизни и волонтерства.

Отмечается, что от участников ждут отражение в их работах социальной проблемы, объяснения ее актуальности и презентации видения ее решения. Подготовить проект можно по одному из шести направлений. Присылать работы для участия можно на портал МЦРКПО до двадцатого февраля. Что касается победителей, то определить их поможет открытое онлайн-голосование.