Школьники столицы с нового учебного года смогут заниматься в аэрокосмических классах

Общество
22 апреля 2022

С сентября 2022 года учащиеся столичных школу смогут посещать аэрокосмические классы в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе». Соответствующее соглашение подписано между «Роскосмосом», а также Департаментом образования и науки Москвы.

Как рассказала Анастасия Ракова, занимающая должность заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, аэрокосмические классы – весьма перспективное и востребованное для нашей страны новое направление инженерных классов, где будут организованы дополнительные курсы по направлениям, связанным с аэрокосмической отраслью, и будут углубленно преподаваться технические предметы (информатика на углубленном уровне, математика, физика), проводиться практико-ориентированные курсы.

В стадии разработки – стандарт обучения в аэрокосмических классах, темы лекций, программы дополнительного образования, учебные материалы, виртуальные туры по предприятиям космической отрасли в помощь учащимся в проектно-исследовательской деятельности.

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