Школьников Арсеньева посвятили в инженеры

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех посвятила в инженеры учеников 5-го авиационного класса школы № 1 города Арсеньева. Мероприятие, организованное Приморским региональным отделением Союза машиностроителей России, состоялось в рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».

Учащиеся авиационных классов в Арсеньеве в рамках специальной образовательной программы углубленно изучают профильные предметы, связанные с освоением инженерных специальностей. Они посещают дополнительные занятия на базе учебного центра ААК «Прогресс», участвуют в тематических конкурсах и активно сотрудничают с Дальневосточным музеем авиации, поэтому посвящение в инженеры нового набора учащихся решено было провести именно здесь.

Перед учениками выступили ветеран авиации России и авиаотряда ААК «Прогресс», директор Дальневосточного музея авиации Анатолий Бортник и заслуженный авиатор, ветеран ААК «Прогресс» Александр Захарьящев. В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал также заместитель руководителя по технической политике ААК «Прогресс» Сергей Клименко. Он пожелал школьникам успехов на выбранном пути и вручил памятные подарки от предприятия.