Школьный фестиваль «КиноВесна» собрал более 5 тысяч участников

В городском фестивале «КиноВесна», проходившем в рамках проекта «Московское кино в школе», приняли участие свыше пяти тысяч школьников, студентов колледжей и их педагогов. Фестивальная программа была насыщена киношедеврами: «Андрей Рублев», «Летят журавли», «Берегись автомобиля», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и другие.

Молодые участники не ограничивались только просмотром фильмов, им была предоставлена возможность создавать трейлеры к ним, а педагогам – разработать свыше 470 кинокейсов, с разбором проблемных ситуаций из сценариев и предложениями по их решению. Была также проведена онлайн-игра «КиноТайм», в которой разбившиеся на команды участники соревновались в знании отечественного кино.

Проводившийся впервые фестиваль «КиноВесна» уже смог, по словам директора Городского методического центра Андрея Зинина, стать заметным событием в среде московской учащейся молодёжи и педагогического состава. Все фестивальные проекты привлекли к проекту внимание творческого сообщества.