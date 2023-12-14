Шоу «Divas Hit the Road» показало очарование Шелкового пути в рамках культурного обмена

«Divas Hit the Road» («Шоу»), популярное тревел-реалити-шоу, совместно созданное и запущенное Hunan TV и Mango TV, вернулось с пятым сезоном и новой темой, которая отправляет зрителей в мировое путешествие по странам инициативы «Пояс и путь» (BRI). В честь десятой годовщины BRI в новом сезоне будут участвовать семь китайских знаменитостей, актрисы Дильраба Дильмурат (Dilraba Dilmurat), Цинь Лан (Qin Lan), Цинь Хайлу (Qin Hailu), Синь Чжилэй (Xin Zhilei) и Чжао Чжаои (Zhao Zhaoyi) и актеры Ван Аньюй (Wang Anyu) и Ху Сяньсюй (Hu Xianxu), которые отправляются в низкобюджетное, но удивительное путешествие, начиная с Саудовской Аравии, затем отправляясь на север в Хорватию, достигнув живописных ландшафтов Исландии, где они предлагают ближе познакомиться с местными культурами и прикоснуться зрителям к их экзотическим приключениям.

Это популярное шоу играет важную роль в глобальном культурном обмене, открывая красочное культурное окно для Китая и стран, которые входят в BRI. Например, жители Хорватии обменялись подарками с китайскими гостями и рассказали истории о влиянии, которое оказало строительство моста китайцами. Жители Саудовской Аравии и китайские гости научились писать «Любовь и мир» на языке друг друга.

В течение поездки зрители попадут в самые красивые места, в том числе те, которые стали результатом инициативы BRI. Высокоскоростная железная дорога Харамейн общей длиной в 450,28 км, построенная компанией China Railway 18th Bureau Group, является крупнейшим инфраструктурным проектом, проложенным через пустыню и сокращающим время в пути с 5-6 часов до менее 2. Достопримечательность южной Хорватии, Пелешацкий мост, является крупнейшим инфраструктурным проектом Китая в Европейском Союзе. Мост, который простирается на 2440 метра в длину, соединяет основную часть Хорватии с полуостровом Пелешац, объединяя северную и южную часть Хорватии.

С момента трансляции программы на Mango TV и Hunan TV шоу вызвало волну интереса к путешествиям по Шелковому пути среди интернет-пользователей, а платформы онлайн-туризма показали 772% рост поисковых запросов, связанных с Саудовской Аравией.

Продвигая международную дружбу, шоу стремится стимулировать культурный обмен. Путешествуя по экзотическим местам в этой популярной культурной экспедиции, семь знаменитых гостей вместе со съемочной группой приносят китайскую культуру в местные семьи, которые они посещают, укрепляя взаимопонимание между народами.

В эпизоде, посвященном красотам Хорватии, Дильраба, талантливая актриса из китайского Синьцзяна, одетая в синьцзянский этнический наряд, платье из этлеса, представила захватывающий традиционный синьцзянский танец. Это вызвало огромный интерес к китайской национальной культуре в Интернете, вызвав обсуждение в онлайн-сообществах по всему миру. Великолепный танец привлек международную аудиторию, которая была заворожена традиционными китайскими этническими костюмами, глубоко погрузившись в очарование китайской культуры.