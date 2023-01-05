Штoф Интернэшнл представляет бронированный внедорожник Троян с сертифицированной максимальной защитой

Троян, созданный на базе Тойота LC 300, класс устойчивости — VR9, от Штoф Интернэшнл, представляет собой абсолютную новинку с абсолютной максимальной защитой для гражданских, военных и полицейских миссий, используемый как бронированный внедорожник и бронированный лимузин для езды по любым дорогам, легкой, средней и пересеченной местности, усиленный высокоэффективными компонентами кузова, рамы, подвески, колес и тормозов.

Stoof International VR9 Trojan

Бронированные автомобили Штoф Интернэшнл состоят из прочных стальных листов, арамид, оконные стекла толщиной в несколько сантиметров, специальные шасси со специальными тормозами, системы пожаротушения, системы GPS (спутниковая система навигации) слежения, колеса с антипробуксовочной системой, бронированные баки, защищенная система выхлопа, сирены, проблесковые маячки, а также множество других секретных специальных функций и прежде всего: защита пассажиров.

Stoof Basis Toyota LC 300 VR9 Armouring

Автомобили представляют собой передвежные крепости и обеспечивают комплексную защиту от нападений. Пули и осколки не могут пробить кузов, и пассажиры остаются невредимыми. Бронированные автомобили Штoф служат безопасным средством передвижения для политиков, королей и королев или высокопоставленных руководителей.

Компания Штoф была основана в 1865 году и в настоящее время работает уже в 5-м поколении со 150 сотрудниками.

Этот автомобиль является уникальным и непревзойденным в мире. С его помощью компания устанавливает совершенно новый стандарт. Новый Троян на базе Тойота LC 300 — это превосходный автомобиль который сочетает в себе , роскошь и безопасность, которому в настоящее время нет равных.Этот автомобиль проходит испытания не только в соответствии с гражданским руководством VPAM, но и в соответствии с военным стандартом STANAG 4569.

Таким образом, Штoф Интернэшнл создала преемника модели с торговой маркой Троян на базе Тойота LC 300 в производственных цехах компании в Борхайде, на площади около 25 000 м², всего в 50 км от столицы Германии Берлина, в соответствии с VPAM BRV и ERV version 3. Также был сертификацирован при взрыве на расстоянии двух метров, получив три звезды из трех от немецкого военного ведомства, что отражает 150-летний опыт в строительстве специальных автомобилей.

Фред Штoф об этом бронированном вездеходе с максимальной защитой: «Когда речь идет о защите человеческой жизни, нет места для ошибки. Компания Штoф Интернэшнл разрабатывает и производит наши решения по защите транспортных средств исключительно в соответствии с директивами VPAM (Ассоциация испытательных центров материалов и конструкций, устойчивых к нападению) и STANAG (Соглашение о стандартизации Бюро стандартов НАТО). Для бронирования мы используем сертифицированные материалы. Во время анализа слабых мест эксперты Штoф Интернэшнл обращают внимание на петли, кромки, сварные швы и соединения. Перед установкой броневые листы и бронестекло, проверяются на пулестойкость в ходе отдельного испытания материалов. Официальные испытания и сертификация наших особо защищенных автомобилей проводятся независимым офисом по «пуленепробиваемым автомобилям» правительства Германии, который своей специальной процедурой сертификации гарантирует бескомпромиссную безопасность и защиту пассажиров».