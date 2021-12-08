«Шубин уклонялся от уплаты налогов и сдавал жилье провокационному иностранному журналисту», — Павел Врублевский

Бизнесмен обратился с заявлением в ФСБ, где говорится, что Владимир Шубин не просто сдавал треть квартиры журналисту из Голландии Йосту Босману, а уклонялся от уплаты налогов. Шубин по документам сдавал внаем только треть квартиры, хотя на самом деле речь шла об аренде всей жилплощади. Соответственно, может идти речь о сокрытии доходов со стороны Шубина. Кроме того, бизнесмен обращает внимание на личность квартиросъемщика – это известный провокационный журналист из Голландии Йост Босман, который, в частности, много писал о якобы причастности России к крушению Боинга на Украине в 2014 году, пишет издание lenta.ru.

«Указанный «журналист», во-первых, вероятно, снимал квартиру незаконно с целью избежать регистрации, и во-вторых, скрыть источники финансирования, поскольку оплачивал заниженную стоимость аренды, в то время как Владимир Шубин пошел на это с целью избежать налогообложения», — говорится в документе.

Также Врублевский отмечает следующее. «В переданных мною электронных письмах от Шубина в суд в Одинцово, как и в МВД, можно найти любопытный аргумент, которым Шубин воспользовался для задержки продажи дома на два месяца, – заявил «Ленте.ру» Павел Врублевский. – Шубин ожидал войны между Россией и Украиной, по этой причине опасался роста курса доллара к рублю до 100 и в этом видел для себя риски: средства собирался отправить в США сыну, который там проживает. Теперь я понимаю, откуда у Шубина были такие странные мысли – он слишком много общался с голландским журналистом, кому сдавал комнату. Меня интересует не политика, а платил ли налоги Шубин с аренды, регистрировал ли жильца и не обещал ли квартиру тоже продать?».

Напомним, что имя Владимира Шубина и его супруги стало известно в последнее время в связи с разбирательствами относительно их мошеннических действий с недвижимостью. Павел Врублевский, например, снимал у супругов коттедж на Николиной Горе, а затем намеревался его купить. Но сделка сорвалась, а Врублевский потерял 500 тысяч долларов. Фигурирует имя Шубина и вокруг других дел, связанных с собственностью и налогами. Факт сдачи в аренду квартиры иностранному журналисту – дополнительный штрих к его деятельности, но весьма показательный.