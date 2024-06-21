Sigenergy совершил скачок от жилого сектора к сектору C&I на Intersolar 2024

Спустя год после представления решения для хранения энергии в жилых домах SigenStor на выставке Intersolar/ees 2023 компания Sigenergy, один из пионеров в области энергетики, намерена продемонстрировать комплексный портфель решений для жилого и коммерческого сектора на выставке Intersolar.

Sigenergy presents a comprehensive portfolio for both residential and commercial applications at Intersolar

Для жилого сектора представлено решение, запущенное в 2023 году, SigenStor. Это система хранения энергии 5 в 1, которая объединяет солнечную энергию, хранение и зарядку электромобилей. Для создания системы домовладельцы могут выбрать аккумуляторы ёмкостью 5 кВт/ч или 8 кВт/ч с гибкой конфигурацией до 48 кВт/ч EES. Система также поддерживает динамические тарифы на электроэнергию и услуги VPP. Это первая система хранения энергии, в которой интегрирована быстрая зарядка постоянным током. У электромобилей NIO SigenStor поддерживает двунаправленную зарядку и разрядку по всему Китаю. В настоящее время Sigenergy ведет переговоры с европейскими автомобильными брендами о тестировании зарядки V2X.

Недавно компания Sigenergy получила престижную награду Red Dot Design Award за решение для зарядки переменным током: Зарядное устройство Sigen EV AC Charger и SigenStor были номинированы на премию Smarter E в этом году.

SigenStor также является отличным вариантом для небольших коммерческих проектов (C & I). Благодаря модульной концепции в SigenStor можно устанавливать от 1 до 6 батарей в пакет, обеспечивая до 48 кВт/ч EES (8 кВт/ч на батарейный блок). При параллельном подключении до 20 SigenStors возможно обеспечить ёмкость батареи до 960 кВт/ч. SigenStor применяется во многих проектах по всему миру, доказывая свои преимущества для разнообразных сценариев применения, таких как винодельни, мастерские, дома по уходу за пожилыми людьми и склады.

Новое решение Sigenergy по хранению энергии для сегмента C&I, SigenStack, переносит концепцию дизайна SigenStor на более крупные коммерческие и промышленные проекты (C&I). Оно содержит гибридный инвертор и аккумуляторную батарею. Серия инверторов предлагает различные диапазоны мощности, включая 50 кВт, 60 кВт, 80 кВт, 100 кВт и 110 кВт. Все они готовы к подключению к аккумулятору. Это самый маленький и самый компактный гибридный инвертор мощностью 110 кВт, обеспечивающий легкую транспортировку и установку. В соответствии с философией Sigenergy, он имеет полностью модульную конструкцию, при этом каждый аккумуляторный модуль имеет емкость 10,75 кВт/ч, что позволяет устанавливать 4-7 батарей в один пакет. За счет подключения нескольких пакетов один инвертор может подключить до 21 аккумуляторного модуля для обеспечения мощности 225 кВт/ч. Благодаря этому можно подключить несколько инверторов и систем накопления энергии для гибкого расширения, что позволяет применять систему для мультимегаваттных проектов.

Sigenergy showcases its latest offerings at Booth B1.579, Intersolar

Благодаря гибкой концепции дизайна и высокой степени защиты IP66, как SigenStor, так и недавно выпущенный SigenStack, могут быть установлены практически в любом месте: в помещении, на улице, на крыше или в коридоре. С внедрением Sigen Energy Gateway SigenStor можно использовать во всех сценариях: от сети до микросети или без сети.