Симферополь может стать образцом современной урбанистики

Перспективный план развития Симферополя обещает, что к 2030 году этот город станет лучшим местом для жизни в России. План разработан с учётом лучших мировых практик, а потому стоит надеяться, что из хаотичного и неуютного Симферополь превратится в настоящий город мечты, в котором комфортно будет и гостям, и местным жителям вне зависимости от их статуса или возраста.

Симферополь разрастётся, но при этом останется компактным, а это значит, что жильцы квартир новостроек в пешей доступности от дома получат детские площадки с теневыми навесами, парки с игровыми водоёмами, уличные кинотеатры и множество других интересных и разнообразных общественных пространств.

Что предполагает лучший мировой опыт в сфере городской застройки и насколько этим нормам соответствуют новостройки Крыма? Постсоветский период Крым был заброшен, и, если финансировался, то по остаточному принципу. Многоквартирные дома ветшали, проблемы с водой усугублялись изношенностью инженерных коммуникаций, а в последние годы к этому хаосу добавилась юридическая неопределённость. Но благодаря наведению порядка в законодательных нормах стало возможно купить квартиру в Симферополе от застройщика без риска потери денег или заморозки строительства. Ипотека также доступна для желающих купить квартиру в ЖК или апартаменты в новом комплексе, но предложения от застройщиков не менее привлекательны: это и беспроцентные кредиты, то есть фактически рассрочка, и специальные льготные программы.

Долгие годы в Крыму не строились новые многоквартирные дома – на полуострове господствовала частная застройка. Каждый старался построить домик как можно ближе к морю, но не столько для собственной комфортной жизни, сколько для того, чтобы сдавать внаём жилые комнаты или апартаменты. Рента в Крыму стала чуть ли не главным видом сезонного бизнеса. Сейчас Крым живёт не только сдачей жилья в наём – здесь появляются условия и перспективы для развития других видов бизнеса, в Республику переезжают на жительство молодые специалисты. Они выбирают жильё не у моря, а в комфортных городских условиях – ведь к побережью можно ездить на выходных, а в будние дни удобнее находиться ближе к работе.

Одноэтажный Крым постепенно приобретает новый лик и становится образцом современной урбанистики, в обновлённых городах появляется всё то, чего не достаёт жителям мегаполисов, но при этом остаётся и самое ценное – уникальная природа Крыма.