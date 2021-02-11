Символы Казани стали талисманом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022

В пятницу 5 февраля местный Оргкомитет Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани представил логотип этого глобального состязания на церемонии в Казанском Кремле, включенном в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот глубоко символичный логотип был частично разработан в рамках конкурса дизайнеров, проводившегося по всей России. Визуальная идентичность основана на концепции победителя Артемия Лебедева: Зилант — мифологическое существо в образе дракона и символ Казани — обнимает стилизованный тюльпан — цветок родом из Татарстана, служащий визитной карточкой реки Волги. Изображение Зиланта, охватывающего логотип, символизирует дружбу, гостеприимство и радость.

В центре логотипа располагаются пять кружащихся фигур, представляющих всемирное движение Специальных Олимпийских игр. Кружащиеся фигуры опоясывает Волга — крупнейшая река Европы, на берегах которой стоит Казань. Мифический дракон Зилант окружает логотип плотным кольцом, радушно принимая под свою защиту всех участников и гостей Игр.

«Мы верим, что такой красочный логотип сразу притянет взгляды окружающих, — заявила президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер. — Он поможет привлечь внимание людей к цели Специальной Олимпиады в России: построить общество открытости, справедливости и равных возможностей для всех и каждого независимо от способностей».

«Мы очень гордимся, что официальным талисманом Игр стали символы Казани, — заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. — Зилант не похож на других драконов. Он дружелюбно и непринужденно общается со зрителями, добавляя яркости, душевности и разнообразия фирменному стилю Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады».

В ходе концертной программы с участием певицы меццо-сопрано Лизы Новиковой и композитора Игоря Крутого, транслировавшейся в прямом эфире, проекция логотипа Игр появилась на стене Казанского Кремля. Солистка с особенностями интеллектуального развития Лиза (Елизавета) Новикова имеет YouTube-канал, собравший большое число поклонников ее таланта, включая многих коллег по оперной сцене. Она регулярно выступает с концертами в родном Санкт-Петербурге. Лиза исполнила композицию из итальянской оперы Улисс с рассказом о том, как само путешествие может быть важнее места его назначения. Игорь Крутой — российский и украинский композитор, исполнитель, продюсер и музыкальный промоутер. Он также является организатором конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года в Казани, открывающиеся 22 января 2022 года, пройдут с участием 2000 спортсменов из более чем 100 стран при поддержке 3000 волонтеров. Город Казань, который считается неофициальной спортивной столицей России, располагает спортивными объектами, инфраструктурой и сложившейся волонтерской базой, позволяющими ему проводить соревнования мирового класса.

Спортсмены и юнифайд-партнеры, участвующие во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады, смогут соревноваться в семи видах спорта: горные лыжи, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и ходьба на снегоступах.