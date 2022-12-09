Синбиотик МАКСИЛАК® стал «БАДом ГОДА 2022»

СИНБИОТИК «Биннофарм Групп» МАКСИЛАК®, получил номинацию «Продукт Года» премии «БАД ГОДА 2022». Мероприятие прошло в рамках IV Международной конференции «Что происходит на рынке БАД 2022», которая состоялась в отеле Intercontinental в Москве. Конференция собрала более 100 производителей и дистрибьютеров БАД, где участники имели возможность поделиться практическим опытом в рамках актуальной повестки, составленной на основе экспертных рекомендаций.

МАКСИЛАК® – это первый СИНБИОТИК, содержащий пробиотик и пребиотик, которые дополняют и усиливают действие друг друга. МАКСИЛАК® рекомендован для нормализации микрофлоры при дисбактериозе у взрослых и детей.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «МАКСИЛАК®️ не раз был отмечен признанием профессионального сообщества. Звание «Продукт Года» говорит о высоком качестве и востребованности среди россиян».

Ранее СИНБИОТИК МАКСИЛАК® был признан лучшим в номинации «Доверие и выбор потребителя» в категории «БАД для восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта» в рамках премии «Товар Года 2022». БАД производится европейскими компаниями Danisco и Labomar в соответствии со стандартами GMP и ISO 9001, он поставляется в Россию в виде готовой продукции. «Биннофарм Групп» владеет торговой маркой «Максилак», реализуя продукцию в России и странах СНГ.

Компания «Биннофарм групп» образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Входит в ТОР-5 ведущих отечественных производителей, работающих на фармацевтическом рынке России (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биоком» (г. Ставрополь). Предприятия «Биннофарм Групп» производят препараты из более 200 фармакологических групп, в различных формах (от таблеток и капсул до мазей, гелей, суппозиториев, инфузионных растворов и др.). Компания обладает одним из самых больших портфелей препаратов среди российских производителей, включающим более 450 регистрационных удостоверений.