SINBON проведет бесплатный вебинар по ускорению IIoT с помощью гибридного однопарного Ethernet 

SINBON, тайваньский поставщик услуг по проектированию и интеграции электронных межсоединений, проведет бесплатный вебинар по новой технологии гибридного однопарного Ethernet (SPE). Благодаря большей передаваемой мощности электропитания и более высокой скорости передачи данных эта технология может значительно ускорить промышленный Интернет вещей (IoT).

Технология SPE объединяет передачу данных и электроэнергии в один кабель, а новая технология гибридного SPE предусматривает включение в кабель дополнительной пары проводов питания для обеспечения большей мощности. Устраняя потребность в раздельных кабелях для подачи электропитания и передачи потоков данных, гибридный SPE имеет несколько преимуществ: увеличение передаваемой модности: по сравнению с негибридным SPE; повышение пропускной способности: до 1 Гбит/с для более быстрой передачи данных; экономия пространства в перегруженных промышленных средах: количество кабелей сокращается с целью высвобождения пространства для размещения критически важного оборудования; повышение эксплуатационной эффективности: устраняется потребность в отдельной инфраструктуре и кабелях для обеспечения электропитания; снижение веса, повышение компактности и увеличение длины кабелей: снижаются стоимость материалов и время монтажа; упрощается интеграция с устройствами с ограниченным пространством, например промышленными роботами, интеллектуальными датчиками и встроенными системами.

На вебинаре будет рассмотрено, как эти преимущества гибридного SPE способствуют развитию интеллектуального производства и промышленного Интернета вещей.

Известная высокой степенью ориентированности на клиентов, индивидуальностью подходов и инновациями компания SINBON в настоящее время включает технологию гибридного SPE в индивидуальные решения, в том числе конструкцию кабелей, модульную конструкцию разъемов и другие составляющие. Компания объединит гибридный SPE со своими гибкими производственными возможностями, оптимизацией дизайна и быстрым реагированием, чтобы обеспечить клиентам долгосрочный успех и способствовать расширению возможностей промышленного Интернета вещей во всем мире.

Компания SINBON Electronics, основанная в 1989 году на Тайване, является ведущим поставщиком комплексных услуг по проектированию и производству индивидуальных решений, используемых в качестве межсоединений. SINBON имеет глобальное присутствие за счет подразделений на Тайване, в Китае, Японии, Великобритании, Германии, Венгрии и США.