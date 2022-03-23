Siri Singh Sahib Corporation призывает к миру и помощи

Организация 3HO — Sikh Dharma, по примеру своих общин в Европе, занимается сбором средств для оказания помощи

Корпорация Siri Singh Sahib Corporation, объединение религиозных и духовных организаций, занимающихся улучшением жизни людей и общин по всему миру, и ее международное сообщество сикхов, духовных лидеров, учителей кундалини-йоги, студентов и волонтеров, единодушно призывают к миру и оказанию помощи тем, кто пострадал от конфликта в Украине.

Недавно члены 3HO и Sikh Dharma International были приглашены принять участие в многоконфессиональном молебне за мир в Украине, который состоялся в Церковном центре ООН и был организован Парламентом мировых религий и Комитетом религиозных неправительственных организаций.

«Наши общины по всему миру с глубокой обеспокоенностью следят за развитием событий в Украине, — заявил генеральный секретарь организации Sikh Dharma International Гуруджот Каур Кхалса (Gurujot Kaur Khalsa ). — Некоторые из наших членов находятся в тех районах Украины , мы молимся за их безопасность. Некоторые служат волонтерами в центрах для беженцев по всей Европе или находятся в России и молятся за мир. Мы единодушно призываем к миру и оказанию помощи пострадавшим».

3HO Europe и Sikh Dharma International осуществляют сбор средств для непосредственной помощи украинским беженцам. 3HO Germany, наша малайзийская община и Guru Ram Das Aquarian Academy, совместно с Союзом американских ветеранов-сикхов и общиной Raj Khalsa в штате Вирджиния, выделят встречное финансирование в размере до 50 тыс. долл. США, что удвоит средства, собранные нашими членами.

Начало этой инициативы было положено организацией 3HO Europe, которая инициировала 27 февраля международную 40-дневную медитацию за мир, к которой присоединились 40 музыкантов и 40 учителей.

Информация о Siri Singh Sahib Corporation

Корпорация Siri Singh Sahib Corporation — объединение религиозных и духовных организаций, преданных делу бескорыстного служения и улучшения жизни людей и сообществ по всему миру. Она поддерживает свои родственные некоммерческие и коммерческие организации, а также обслуживает и укрепляет сообщество сикхов, духовных лидеров, учителей кундалини-йоги, студентов и волонтеров по всему миру, чьи интересы она представляет.