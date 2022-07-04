Системы аккумуляторов для работы в морских условиях Kokam получили одобрение DNV в 2021 году

Kokam Limited Company, глобальный поставщик инновационных решений для литий-ионных аккумуляторов, дочерняя компания SolarEdge Technologies, Inc., объявила, что разработанная ею система аккумуляторов с жидкостным охлаждением для применения в морских условиях (KOL) получила сертификацию DNV в соответствии с пересмотренными в 2021 году правилами. Печать качества DNV означает, что система прошла обновленные тесты на соответствие строгим стандартам индустрии, и удостоверяет безопасность и надежность литий-ионных аккумуляторов.

Система KOL позволяет коммерческим судам и суднам обеспечения экономить топливо и продлевает срок службы двигателей внутреннего сгорания или генераторов. KOL успешно прошла испытание на устойчивость к распространению огня с показателем IP 56. В случае перегрева, вызванного некорректным использованием и/или сбоем в работе одного из элементов, конструкция не позволит пламени распространиться дальше.

«Аккумуляторная система KOL, получившая сертификат DNV, состоит из нескольких аккумуляторных блоков KOL, способных адаптироваться под требования к напряжению, энергии или мощности аккумулятора. Благодаря ее адаптивности и компактному размеру систему KOL можно устанавливать в ограниченных пространствах. KOL послужит надежным источником энергии для длительной эксплуатации, а ее выдающаяся мощность — оптимальный источник питания для стартера двигателя»,— прокомментировал директор по маркетингу Kokam Ике Хонг.