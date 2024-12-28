Системы мониторинга и навигации: как автоматизация помогает контролировать вывоз снега

Синоптики прогнозируют этой зимой умеренное количество осадков на европейской территории страны. Тем не менее власти Москвы и Подмосковья подготовились и к сюрпризам погоды, задействуя для борьбы со снежными заносами и контроля за вывозом снега современную технику и передовые технологии.

Прошлая зима в столице стала одной из самых снежных за годы метеонаблюдений: средняя высота снежного покрова тогда составила 38 см при средних показателях в 22 см. Городская администрация и областное правительство учли прогнозы синоптиков на 2024–2025 зимний сезон. Только к концу этого года планируется вывезти из центральных районов Москвы более 600 тысяч кубометров снега, а с региональных дорог в Подмосковье уже вывезли больше 10 тысяч кубометров снега, что также превышает показатели прошлых лет. В целом на борьбу со снегом выделено 6,4 миллиарда рублей, что также на 30 % больше, чем в предыдущие годы. Это связано с расширением территорий по уборке снега и ростом цен на топливо и технику. В то же время одной из главных проблем в этой области сегодня остается нехватка квалифицированного персонала. Которая, впрочем, решается внедрением автоматизированных систем мониторинга, таких как навигационная РНИС, а также система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Помимо этого, для контроля за перевозкой снега на снегоплавильные пункты все чаще применяется разработка отечественных инженеров компании «Итэлма» – комплекс ПАК КОГ. Последний разработан для точного измерения объема груза, а также отслеживания маршрута за его перемещением в режиме реального времени. При этом бесконтактный сканер практически полностью исключает погрешности и намеренную фальсификацию, минимизирует человеческий фактор. А устойчивость к низким температурам позволяет применять ПАК КОГ и во время сильных морозов – прошлая зима показала, что и для столичного региона это не редкость.

Автоматизированные комплексы контроля уже показали свою эффективность при уборке и вывозе снега в столичном регионе, на очереди – другие заснеженные точки на карте страны. Особой многоснежностью в России отличаются горные районы Алтая, северная часть Байкала и южная Камчатка, где средняя высота снежного покрова превышает 2 м.

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