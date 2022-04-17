«Сити –XXI век» запускает программу TRADE-IN в своих миниполисах

Девелоперская группа «Сити –XXI век» запускает TRADE-IN во всех своих миниполисах: Cеребрица, Рафинад, Дивное и 8 кленов. TRADE-IN – программа, которая позволит безопасно, быстро и без дополнительных расходов обменять старую квартиру на новую. При покупке квартиры «Сити–XXI век» предлагает несколько вариантов применения опций TRADE-IN в зависимости от потребностей покупателей. Помимо средств от продажи вашей квартиры, оставшуюся часть стоимости можно оплатить за счёт собственных средств, взять в ипотеку или воспользоваться программой беспроцентной рассрочки до завершения строительства. Чтобы взять квартиру в TRADE-IN, необходимо оставить заявку на продажу квартиры на сайте миниполиса или позвонить по телефону офиса продаж. Забронировать понравившуюся квартиру также можно через менеджера офиса продаж сроком на 14 дней. На весь период бронирования стоимость квартиры остается неизменной. На некоторые лоты действуют спецпредложения.